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Легендата NBK- пое Phantom като старши треньор

  • 7 ное 2026 | 19:49
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Легендата NBK- пое Phantom като старши треньор

Phantom обяви привличането на Нейтън "NBK-" Шмит за старши треньор на отбора. Французинът заменя Давид "lunAtic" Чиеслак, който напусна състава през септември. Назначението е първо за NBK- на позицията старши треньор.

32-годишният ветеран има 17 години състезателен опит в различните версии на Counter-Strike, две титли от Мейджър турнири и три участия в класацията на HLTV за топ 20 играчи. До февруари тази година той се състезаваше за GenOne, след което премина към треньорския щаб на 3DMAX като помощник.

Снимка: HLTV

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