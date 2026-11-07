ЦСКА приема лидера Лудогорец в дербито на 11-ия кръг при U16

ЦСКА приема лидера Лудогорец в най-интригуващия двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата е в неделя от 12:30 часа на стадион ЦСКА Академия Димитър Пенев.

Лудогорец оглавява убедително класирането с 28 точки. Разградчани имат девет победи и едно равенство, като все още не са допуснали загуба. В предишния кръг те постигнаха категоричен успех с 6:0 над Арда.

ЦСКА е на втората позиция с 22 точки. Червените спечелиха гостуването си на Славия с 2:0 и ще опитат да намалят изоставането си от лидера.

Друг любопитен двубой противопоставя Левски и Национал. Сините са четвърти с 19 точки и мач по-малко, докато Национал заема седмото място със 17 точки. В предишния кръг столичният тим разгроми Академик Пловдив с 12:0.

Септември гостува на Арда. Двата отбора се намират в противоположните части на класирането – Септември е трети с 19 точки, а Арда е последен с четири.

В Пловдив Локомотив приема Ботев в градското дерби. Домакините са десети с 13 точки, а Ботев заема осмото място с 15. Жълто-черните влизат в срещата след категоричната победа с 5:0 над Пирин Благоевград.

ЦСКА 1948 ще бъде домакин на Етър. Червените са сред петте отбора с по 19 точки и ще преследват седмата си победа през сезона.

Две срещи от кръга вече се изиграха. Черно море победи Славия с 2:1 във Варна, а Черноморец постигна убедителен успех с 6:0 при гостуването си на Пирин Благоевград.

В останалия двубой Академик Пловдив приема Дунав.

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