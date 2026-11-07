Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Елитна група до 16 години

ЦСКА приема лидера Лудогорец в дербито на 11-ия кръг при U16

  • 7 ное 2026 | 18:19
  • 492
  • 0

ЦСКА приема лидера Лудогорец в най-интригуващия двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата е в неделя от 12:30 часа на стадион ЦСКА Академия Димитър Пенев.

Лудогорец оглавява убедително класирането с 28 точки. Разградчани имат девет победи и едно равенство, като все още не са допуснали загуба. В предишния кръг те постигнаха категоричен успех с 6:0 над Арда.

ЦСКА е на втората позиция с 22 точки. Червените спечелиха гостуването си на Славия с 2:0 и ще опитат да намалят изоставането си от лидера.

Друг любопитен двубой противопоставя Левски и Национал. Сините са четвърти с 19 точки и мач по-малко, докато Национал заема седмото място със 17 точки. В предишния кръг столичният тим разгроми Академик Пловдив с 12:0.

Септември гостува на Арда. Двата отбора се намират в противоположните части на класирането – Септември е трети с 19 точки, а Арда е последен с четири.

В Пловдив Локомотив приема Ботев в градското дерби. Домакините са десети с 13 точки, а Ботев заема осмото място с 15. Жълто-черните влизат в срещата след категоричната победа с 5:0 над Пирин Благоевград.

ЦСКА 1948 ще бъде домакин на Етър. Червените са сред петте отбора с по 19 точки и ще преследват седмата си победа през сезона.

Две срещи от кръга вече се изиграха. Черно море победи Славия с 2:1 във Варна, а Черноморец постигна убедителен успех с 6:0 при гостуването си на Пирин Благоевград.

В останалия двубой Академик Пловдив приема Дунав.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 8034
  • 31
Голове, червени картони и нерви за хикс в Карлово

Голове, червени картони и нерви за хикс в Карлово

  • 7 ное 2026 | 18:35
  • 580
  • 0
Андонов: Моята работа е да не допускам гол

Андонов: Моята работа е да не допускам гол

  • 7 ное 2026 | 18:24
  • 565
  • 2
Марица (Милево) с категоричен успех над адаша си в Пловдив

Марица (Милево) с категоричен успех над адаша си в Пловдив

  • 7 ное 2026 | 18:14
  • 461
  • 0
ЦСКА и Лудогорец в пряк сблъсък на върха при U15

ЦСКА и Лудогорец в пряк сблъсък на върха при U15

  • 7 ное 2026 | 18:10
  • 453
  • 0
Петков: Страхотна игра в дефанзивен план! Факт е, че трудно бележим голове

Петков: Страхотна игра в дефанзивен план! Факт е, че трудно бележим голове

  • 7 ное 2026 | 18:09
  • 485
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 8034
  • 31
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 15655
  • 21
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 18500
  • 28
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 18632
  • 13
Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 22200
  • 28
Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 7580
  • 32