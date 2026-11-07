Недвед подари фланелка на Ювентус на Стоичков

Христо Стоичков получи специален подарък от Павел Недвед — фланелка на Ювентус с автограф. Камата показа подаръка в Инстаграм и благодари на чешкия носител на „Златната топка“ за жеста след посещението си в Прага.

Българската легенда бе в чешката столица като посланик на програмата на ФИФА „Футбол в училище“. Стоичков и Недвед се включиха в занимания с около 100 деца на „Страхов“ при заключителния ден на тридневен семинар, завършил на 5 ноември. Инициативата насърчава движението сред учениците и развива умения за общуване и работа в екип чрез футбола.

„Благодаря за огромното внимание, беше страхотно в Прага. Също благодаря на ФИФА и програмата „Футбол в училище“. Благодаря на президента по футбол, министъра на спорта и министъра на образованието, също и на носителя на „Златна топка“ Павел Недвед за уникалния подарък — фланелка на Ювентус“, написа Стоичков.

В събитието участваха още президентът на чешката футболна асоциация Давид Трунда и представители на правителството. В първия етап програмата ще обхване 294 начални училища в Чехия.

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