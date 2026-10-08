Световноизвестен певец за Стоичков: Чест е да го наричам приятел

Луис Фонси, един от най-влиятелните латино артисти на всички времена, се срещна с Петя Дикова при първото си идване в България. Зад името Луис Фонси стоят над 28 години на сцената, десетки златни, платинени и диамантени албуми.

Най-големият му хит има 9 милиарда гледания в YouTube. През 2017 г. Despacito взриви света – песента изравни рекорда на Марая Кери за най-много седмици на върха на американския Billboard Hot 100 – цели 16 седмици, и донесе на Фонси 7 световни рекорда на Гинес.

Певецът разказа за срещата си с Христо Стоичков. „Да, той е прекрасен, наистина прекрасен човек. Прекарахме чудесно време заедно. Винаги е хубаво да научиш повече за България лично от някого, а когато е от самия него, е чудесно. Имахме чудесна вечеря с екипа ми и той ни посрещна с отворени обятия. Винаги е приятно да дойдеш в дадена страна за първи път и да бъдеш посрещнат по този начин. За мен е чест да го наричам приятел, той е истинска легенда“, каза Луис Фонси.

Певецът коментира и защо е пътувал три дни до България. „Е, отговорът е много лесен. Защото искахме да бъдем тук, защото е привилегия да представя музиката си в толкова красива страна, да го направя за първи път и да бъда посрещнат така – да изнеса цял концерт, макар и на испански. Разбира се, съществува известна езикова бариера, но отвъд нея хората просто искат да се забавляват, да танцуват и да се свържат с музиката – а това е истинска благословия. Така че бих пътувал дотук по всяко време – 3 дни, 4 дни, колкото и време да отнеме. За мен това е най-хубавото нещо в музиката – да се събираме заедно. Благодаря Ви“, каза той.

novini.bg

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google