Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Булевард

Световноизвестен певец за Стоичков: Чест е да го наричам приятел

  • 8 окт 2026 | 11:58
  • 895
  • 0
Световноизвестен певец за Стоичков: Чест е да го наричам приятел

Луис Фонси, един от най-влиятелните латино артисти на всички времена, се срещна с Петя Дикова при първото си идване в България. Зад името Луис Фонси стоят над 28 години на сцената, десетки златни, платинени и диамантени албуми.

Най-големият му хит има 9 милиарда гледания в YouTube. През 2017 г. Despacito взриви света – песента изравни рекорда на Марая Кери за най-много седмици на върха на американския Billboard Hot 100 – цели 16 седмици, и донесе на Фонси 7 световни рекорда на Гинес.

Певецът разказа за срещата си с Христо Стоичков. „Да, той е прекрасен, наистина прекрасен човек. Прекарахме чудесно време заедно. Винаги е хубаво да научиш повече за България лично от някого, а когато е от самия него, е чудесно. Имахме чудесна вечеря с екипа ми и той ни посрещна с отворени обятия. Винаги е приятно да дойдеш в дадена страна за първи път и да бъдеш посрещнат по този начин. За мен е чест да го наричам приятел, той е истинска легенда“, каза Луис Фонси.

Певецът коментира и защо е пътувал три дни до България. „Е, отговорът е много лесен. Защото искахме да бъдем тук, защото е привилегия да представя музиката си в толкова красива страна, да го направя за първи път и да бъда посрещнат така – да изнеса цял концерт, макар и на испански. Разбира се, съществува известна езикова бариера, но отвъд нея хората просто искат да се забавляват, да танцуват и да се свържат с музиката – а това е истинска благословия. Така че бих пътувал дотук по всяко време – 3 дни, 4 дни, колкото и време да отнеме. За мен това е най-хубавото нещо в музиката – да се събираме заедно. Благодаря Ви“, каза той.

novini.bg

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Булевард

Трогателното послание на Антонела към Меси: Има нощи, които обясняват цял един живот

Трогателното послание на Антонела към Меси: Има нощи, които обясняват цял един живот

  • 8 окт 2026 | 03:05
  • 2788
  • 3
Продължават проблемите на Мойсес Кайседо със закона

Продължават проблемите на Мойсес Кайседо със закона

  • 7 окт 2026 | 09:40
  • 2486
  • 1
Анди Керъл посочи мъжа, който го е нападнал сексуално

Анди Керъл посочи мъжа, който го е нападнал сексуално

  • 5 окт 2026 | 19:14
  • 3718
  • 7
Снимка от колата с двама от Реал Мадрид разпали дискусии

Снимка от колата с двама от Реал Мадрид разпали дискусии

  • 5 окт 2026 | 14:43
  • 3326
  • 3
Григор Димитров покори Седмицата на модата в Париж

Григор Димитров покори Седмицата на модата в Париж

  • 5 окт 2026 | 13:19
  • 21880
  • 30
Предстои нещо прекрасно!

Предстои нещо прекрасно!

  • 4 окт 2026 | 14:03
  • 20388
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 10852
  • 40
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 4001
  • 6
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 18060
  • 56
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 1107
  • 2
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 8215
  • 2
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 5511
  • 3