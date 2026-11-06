Бътлър преди тежката серия от гостувания на Звезда: Най-важното е да запазим самообладание

Точно една година измина, откакто Джаред Бътлър сложи подписа си под договор с Цървена звезда. Въпреки че вече са минали 378 дни от първите му стъпки в европейския баскетбол, американският гард признава, че все още има много уроци пред себе си, за да достигне най-високото възможно ниво на Стария континент.

През този период Бътлър показа моменти на истинско майсторство, в които изглеждаше неудържим за противниковите защити, но премина и през по-колебливи срещи. Въпреки амплитудите в изявите му, малцина се съмняват, че белградският тим си осигури един от най-класните чуждестранни състезатели, обличали „червено-белия“ екип.

За Цървена звезда предстои изключително тежка серия, в която цели седем от следващите осем срещи в Евролигата ще бъдат изиграни далеч от дома.

„Най-важното е да запазим самообладание. При гостуванията нямаш зад гърба си подкрепата на собствените фенове, нито предимството на домашната зала. Точно затова трябва да останем единни и сплотени като отбор през целия този период. Това ще бъде решаващо.“

Бътлър коментира и разликите между треньорските философии на Саша Обрадович от миналия сезон и настоящия наставник Ибон Наваро:

„Разликата е голяма, тъй като става дума за различни треньори и игрови стилове, но се опитвам да не правя подобни сравнения. Чувствам се много добре в настоящата система. Отне ми известно време да свикна с изискванията, но вече намерих своето място. Все пак сме в сравнително ранен етап от сезона и има голямо поле за надграждане.“

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Снимки: Gettyimages