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Шок в Партизан часове преди сблъсъка с Макаби

  • 6 ное 2026 | 17:13
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Шок в Партизан часове преди сблъсъка с Макаби

Отборът на Партизан понесе сериозен кадрови удар само часове преди двубоя срещу Макаби Тел Авив от 10-ия кръг на Евролигата, който ще се изиграе тази вечер в "Белградска Арена".

Треньорският щаб начело с Пеняроя получи неприятна вест, след като титулярният център Кевариус Хейс отпадна от състава поради здравословен проблем. Макар контузията да е от по-леко естество, от клуба предпочитат да не рискуват състоянието му. Отсъствието на Хейс създава сериозна празнина под коша на „гробарите“, имайки предвид, че извън строя заради травма е и Тоние Джекири.

Така основната тежест в подкошието ще падне върху Жофри Ловерн, Никола Танаскович и Робъртс Франкс. Очаква се сериозна роля на позиция четири отново да получат Ламар Стивънс и Ариан Лакич.

Наред със спортните предизвикателства, Партизан направи огромна стъпка към превръщането си в постоянна и стабилна франчайз организация в Евролигата. Белградският клуб е осигурил всички задължителни и строги финансови гаранции, които най-престижното европейско състезание изисква за този статут.

Финансовият план включва обезпечаване на първия транш в размер на 12,5 милиона. Аналогични банкови гаранции са представени и за цялата сума от 50 милиона евро, с което към Евролигата бе изпратен категоричен знак за сериозността и дългосрочната устойчивост на проекта.

При условие, че задължителната оферта остава в сила за всички страни, Партизан остава в отлична позиция за придобиване на дългосрочен лиценз, което би открило изцяло нова страница в съвременната история на клуба на европейската баскетболна сцена.

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Снимки: Gettyimages

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