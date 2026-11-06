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Монтана победи Септември

  • 6 ное 2026 | 20:23
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Монтана победи Септември

Монтана се наложи у дома Септември 97 с категоричното 107:60 (28:14, 31:16, 18:11, 30:19) в първи мач от петия кръг в женския баскетболен шампионат на България.

Монтанчанки диктуваха изцяло събитията на полето още от първите минути и не оставиха шансове за гостенките. В първата част резултатът стана 28:14, а след изиграване на половината двубой - 59:30.

Най-резултатна за победителките стана Микаела Дамянова, която завърши с "дабъл-дабъл" - 18 точки и 10 борби. Тя записа и 6 отнети топки. Дебют за домакините направи 16-годишната Никол Георгиева, която е част школата на клуба, като за 11 минути завърши с 10 точки и 4 асистенции.

Силвия Младенова се отличи с 16 точки в полза на Септември 97.

Четвъртата поредна победа изкачи Монтана на първо място в класирането с 8 точки, докато столичанки са на четвърта позиция.

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