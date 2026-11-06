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ПАОК с мащабна оферта за завръщането на играч от НБА

  • 6 ное 2026 | 17:04
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ПАОК с мащабна оферта за завръщането на играч от НБА

Контузията на Чеди Осман принуди ръководството на ПАОК, който ще гостува на Балкан в мач от турнира ЕвроКъп на 10 ноември в Ботевград, да потърси спешно подсилване на състава. Според информация на „Спортал“, гръцкият гранд се е насочил директно към Кевин Портър с конкретно предложение отново да облече „черно-белия“ екип. Клубът от Солун предлага внушителните седем милиона долара за тригодишен договор на 26-годишния баскетболист от НБА.

Портър е свободен агент от 19 октомври, след като бе освободен от Милуоки Бъкс, и има пълната свобода да избере следващия етап в кариерата си. Гардът получи цялата сума по договора си от тима от Милуоки, възлизаща на 5 390 700 долара преди данъци. През изминалата кампания той взе участие в 38 срещи, като се отчете със средно 17,4 точки, 7,4 асистенции и 5,2 борби, записвайки 46,5% успеваемост в стрелбата от игра и 32,2% от тройката.

Макар, че отбори като Денвър Нъгетс и Сакраменто Кингс бяха спрягани за потенциални кандидати за неговия подпис в НБА, ПАОК хвърля всички сили, за да върне звездния играч в своята зала.

Кевин Портър Джуниър вече остави отлични впечатления при предишния си престой в Солун в края на сезон 2023/24. Тогава в четири мача от редовния сезон той записа средни показатели от 20,8 точки, 8,3 борби и 6,5 асистенции, а в двата плейофни сблъсъка постигна впечатляващите 24,5 точки, 11 борби и 7 завършващи подавания на мач.

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Снимки: Imago

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