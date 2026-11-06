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"Sportal Fight Club": Атанас Суванджиев за "White Collars" и големите боксови дербита

  • 6 ное 2026 | 15:26
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Треньорът по бокс Атанас Суванджиев гостува за първи път в рубриката ни "Sportal Fight Club".

Експертът, който предава знанията си в столичния клуб "Lonsdale Boxing Club", сподели детайли по организацията на единствения по рода си турнир у нас - "White Collars". Седмото издание на боксовия турнир за любители “White Collars” ще се проведе на 8-и ноември (неделя) и ще противопостави над 100 мъже, практикуващи бойни спортове.

Суванджиев сподели в студиото ни, че срещите, които ще се проведат на два ринга, ще могат да бъдат наблюдавани в уебсайта на "White Collars". Той допълни, че след края на седмото издание на събитието ще бъде създадена ранглиста с участниците в двубоите.

Бившият боксьор и охранител на американски посланици у нас разкри още, че планира осмото събитие на "White Collars" да се проведе през пролетта на 2027-а и да предложи нещо невиждано досега в България.

Вижте цялото интервю с треньора и разберете повече за идеята зад "White Collars", мнението на Суванджиев за предстоящите дербита в световния бокс и надеждите му за българския бокс:

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