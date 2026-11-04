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Родните състезатели по CS2 не успяха да пожънат успехи в ESL Challenger League 52

  • 4 ное 2026 | 22:29
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Родните състезатели по CS2 не успяха да пожънат успехи в ESL Challenger League 52

Българският отбор на Acend отпадна от четвъртфиналите на турнира по CS2 ESL Challenger League Season 52 след загуба с 0:2 (11-13, 7-13) от турския тим на PCIFIC.

До заключителната фаза родните състезатели стигнаха след служебна победа над benched gods. Съперникът не успя да отстрани техническите проблеми преди срещата.

Преди това пък Four Magic на Георги "GeGo" Господинов отстъпиха с 1:2 от benched gods (10:13, 19:16, 6:13) в елиминационния мач и напусна турнира.

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