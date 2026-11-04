Международната федерация по хокей на лед потвърди позицията си срещу връщането на руските отбори

Международната федерация по хокей на лед (IIHF) обяви в сряда, че не приема решението на Спортния арбитражен съд в Лозана (КАС), който през миналата седмица отсъди в полза на руските отбори относно връщането им на международната сцена.

Норвегия, Дания, Швеция и Чехия вече обявиха, че техните национални отбори няма да играят срещу Русия на световното първенство в Германия следващата година. Решението на КАС от миналата седмица обаче задължава международната федерация да върне руските отбори, които бяха изключени от световните първенства след началото на войната в Украйна през 2022 година.

"Както заявихме и пред КАС, моменталното реинтегриране на руските отбори представлява сериозно препятствие от практически и от спортен характер. Сред тях са визите за достъп на играчите, както и формата на турнирите", заявиха от IIHF.

Решението на КАС не бе прието равнодушно и на други места по света. Властите в Канада в лицето на министър-председателя Марк Карни заявиха, че хокеистите от Русия и Беларус няма да бъдат допуснати до участие на Световното първенство за младежи в Албърта през 2027 година.

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