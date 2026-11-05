Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски в опит за нова победа – 7 точки и Лига Европа ще посинее!
  1. Шампионска лига
  2. Комо

Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

  • 5 ное 2026 | 18:41
  • 588
  • 0
Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

Отбор, който само преди девет години тънеше в аматьорската кал на четвърта дивизия, днес поваля грандове в Шампионската лига, а историческата победа над френския Ланс с 9:1 бе записана със златни букви в аналите на елитния турнир на УЕФА като най-убедителния триумф в историята.

Че Комо никога не е бил обикновен футболен клуб, свидетелстват самите корени на отбора. Официалните исторически хроники сочат, че първата футболна топка край бреговете на езерото се завърта през пролетта на 1906 година – цяла година преди клубът да бъде официално основан през май 1907 г. На импровизиран терен сили мерят членовете на местния гребен клуб "Канотиери Ларио" и служители от пътуващия цирк на легендарния Бъфало Бил, а главен съдия на мача, завършил без победител, е лично прочутият американски каубой.

В новата история обаче романтиката отстъпи място на истински кошмар. Комо премина през мъчителен фалит на два пъти, като най-мрачният момент бе през 2017 година, когато клубът буквално преустанови съществуването си под тежестта на милионни дългове. Оцеляването висеше на косъм и градската управа организира необичаен търг, за да намери какъвто и да е купувач. Тогава клубът бе придобит за скромните 237 000 евро от ганайската предприемачка Акуа Пуни Есиен, съпруга на прочутата звезда на Челси и Реал Мадрид Майкъл Есиен. Финансовият колапс обаче не бе спрян – заради поредица от административни пропуски клубът загуби професионалния си лиценз и се срина на дъното, в аматьорската Серия Д.

Преломният момент, който завинаги промени съдбата на клуба, настъпи през 2019 година, когато Комо бе поет от компания, собственост на най-богатите индонезийски братя Хартоно. Любопитното е, че в началото мултимилиардерите изобщо нямаха намерение да създават футболен хегемон. Първоначалният им план бе изцяло естетически – живописната локация на стадиона на самия бряг на водата ги привлече като идеален декор за заснемане на документални филми и развитие на туристически проекти.

Когато обаче видяха фанатичната преданост на местната общност и любовта на привържениците, подкрепящи отбора дори в аматьорските дивизии, братя Хартоно взеха категорично решение: започва градежът на футболна империя. Последваха разумни, системни инвестиции без безразборно пилеене на средства. Комо се завърна експресно в професионалния футбол, прегази Серия Ц и Серия Б, а оценката на клуба скочи от първоначалните няколкостотин хиляди до внушителните 600 милиона долара!

Архитектът на чудото на терена е не друг, а Сеск Фабрегас. Докато преобладаващата част от световните звезди в края на кариерата си биха отишли в Близкия изток или в МЛС, за да прибират огромни суми по договорите си, знаменитият испанец взе радикално решение на 36-годишна възраст – окачи бутонките на пирона и пое горещия треньорски пост във втородивизионния Комо, за да усвои занаята. Последвалото граничи с научна фантастика. Фабрегас изгради състав, пълен с талантливи, устремени млади играчи, които практикуват динамичен, модерен и безкомпромисен пресиращ футбол. Той класира тима в Серия А, след което сътвори истински подвиг и си осигури участие в Шампионската лига.

Представянето на момчетата на Фабрегас в дебютния им сезон в най-силния европейски турнир обаче смая света: Комо постави на колене Манчестър Юнайтед, разгроми Лайпциг, а след това нанесе исторически погром на Ланс. Победата с невероятното 9:1 се превърна в най-изразителния триумф в съвременната история на Шампионската лига.

Извън терена Комо се утвърди като глобален символ на специфична футболна култура и безпрекословно уважение към традициите. Легендарният стадион "Джузепе Синигаля", разположен на самия бряг на живописното езеро, бе напълно реновиран и приведен в съответствие със строгите стандарти на УЕФА с капацитет от 11 000 места, а всеки билет се превърна в най-търсения ценен лист в Ломбардия.

Ръководството на клуба взе решение, което очарова света: в официалната ВИП ложа за мачовете от Шампионската лига не седят политици, магнати или холивудски знаменитости, които редовно отсядат край езерото. Почетните места са запазени единствено за най-възрастните фенове – родените през 1950 година или по-рано, които десетилетия наред са подкрепяли клуба по калните терени в четвърта дивизия.

Също така клубът води безпощадна борба срещу прекупвачите на билети и „уикенд туристите“ – всеки картодържател, който пропусне три поредни домакински двубоя, автоматично губи своето място, което веднага се преотстъпва на верни фенове от списъка с чакащи. Със собствена модна линия и луксозни костюми, достигащи цена от 1500 евро в клубния бутик, Комо обедини блясъка на италианския Север с чистата футболна романтика. От цирка на Бъфало Бил до европейския елит – езерото Комо става свидетел на раждането на нов футболен колос.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Съставите на Милан и Ференцварош, Владимиров пак е на пейката

Съставите на Милан и Ференцварош, Владимиров пак е на пейката

  • 5 ное 2026 | 19:00
  • 361
  • 0
Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

  • 5 ное 2026 | 18:11
  • 599
  • 0
Напрежение и раздяла: защо Кристиано обяви оттеглянето си преди повиквателната от Жезуш

Напрежение и раздяла: защо Кристиано обяви оттеглянето си преди повиквателната от Жезуш

  • 5 ное 2026 | 18:00
  • 915
  • 0
Славия изравни антирекорд в Шампионската лига

Славия изравни антирекорд в Шампионската лига

  • 5 ное 2026 | 17:51
  • 939
  • 0
Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо

Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо

  • 5 ное 2026 | 17:20
  • 1351
  • 2
Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол

Жезус за оттеглянето на Роналдо: Помолих го да остане, той винаги ще бъде икона на португалския футбол

  • 5 ное 2026 | 17:09
  • 3220
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

11-те на Левски и Ягелония, Веласкес залага на състава от Пилзен

  • 5 ное 2026 | 18:37
  • 9006
  • 25
БФС въвежда ключова реформа в съдийството

БФС въвежда ключова реформа в съдийството

  • 5 ное 2026 | 15:31
  • 21759
  • 82
Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

Стойчо разкри защо се отказа, заяви: Гиздол подсказа, че му трябват 5-6 нови, Янев да не се сърди, разликата е огромна

  • 5 ное 2026 | 10:25
  • 57775
  • 112
Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

Край! Кристиано Роналдо приключва с националния отбор на Португалия

  • 5 ное 2026 | 12:48
  • 25957
  • 83
Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

Жесток удар по Берое! Подадоха искане да бъде отнет лиценза на клуба, БФС разглежда казуса

  • 5 ное 2026 | 11:46
  • 19857
  • 27
Одисея за ЦСКА в Атина

Одисея за ЦСКА в Атина

  • 5 ное 2026 | 08:00
  • 20622
  • 70