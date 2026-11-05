Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

Отбор, който само преди девет години тънеше в аматьорската кал на четвърта дивизия, днес поваля грандове в Шампионската лига, а историческата победа над френския Ланс с 9:1 бе записана със златни букви в аналите на елитния турнир на УЕФА като най-убедителния триумф в историята.

Че Комо никога не е бил обикновен футболен клуб, свидетелстват самите корени на отбора. Официалните исторически хроники сочат, че първата футболна топка край бреговете на езерото се завърта през пролетта на 1906 година – цяла година преди клубът да бъде официално основан през май 1907 г. На импровизиран терен сили мерят членовете на местния гребен клуб "Канотиери Ларио" и служители от пътуващия цирк на легендарния Бъфало Бил, а главен съдия на мача, завършил без победител, е лично прочутият американски каубой.

В новата история обаче романтиката отстъпи място на истински кошмар. Комо премина през мъчителен фалит на два пъти, като най-мрачният момент бе през 2017 година, когато клубът буквално преустанови съществуването си под тежестта на милионни дългове. Оцеляването висеше на косъм и градската управа организира необичаен търг, за да намери какъвто и да е купувач. Тогава клубът бе придобит за скромните 237 000 евро от ганайската предприемачка Акуа Пуни Есиен, съпруга на прочутата звезда на Челси и Реал Мадрид Майкъл Есиен. Финансовият колапс обаче не бе спрян – заради поредица от административни пропуски клубът загуби професионалния си лиценз и се срина на дъното, в аматьорската Серия Д.

A historic night in Lens! ⏹️ https://t.co/P1OqwQzZxh — Como1907 (@Como_1907) November 4, 2026

Преломният момент, който завинаги промени съдбата на клуба, настъпи през 2019 година, когато Комо бе поет от компания, собственост на най-богатите индонезийски братя Хартоно. Любопитното е, че в началото мултимилиардерите изобщо нямаха намерение да създават футболен хегемон. Първоначалният им план бе изцяло естетически – живописната локация на стадиона на самия бряг на водата ги привлече като идеален декор за заснемане на документални филми и развитие на туристически проекти.

Когато обаче видяха фанатичната преданост на местната общност и любовта на привържениците, подкрепящи отбора дори в аматьорските дивизии, братя Хартоно взеха категорично решение: започва градежът на футболна империя. Последваха разумни, системни инвестиции без безразборно пилеене на средства. Комо се завърна експресно в професионалния футбол, прегази Серия Ц и Серия Б, а оценката на клуба скочи от първоначалните няколкостотин хиляди до внушителните 600 милиона долара!

Como 1907'nin, Hollywood filmlerini aratmayan başarı hikayesi... 2020 - Serie C 2021 - Serie B'ye yükseldiler. 2022 - Cesc Fabregas, oyuncu olarak takıma katıldı. 2023- Cesc Fabregas geçici teknik direktör oldu. 2024- Serie A'ya yükseldiler. 2026- Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandılar. 2026: Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk 4 maç itibariyle 9 puan ile Barcelona, Manchester City, Liverpool, Dortmund, Inter ve Bayern Münih'in önünde 4. sıradalar. https://t.co/KyIvl5otfy — Buzz Spor (@buzzspor) November 4, 2026

Архитектът на чудото на терена е не друг, а Сеск Фабрегас. Докато преобладаващата част от световните звезди в края на кариерата си биха отишли в Близкия изток или в МЛС, за да прибират огромни суми по договорите си, знаменитият испанец взе радикално решение на 36-годишна възраст – окачи бутонките на пирона и пое горещия треньорски пост във втородивизионния Комо, за да усвои занаята. Последвалото граничи с научна фантастика. Фабрегас изгради състав, пълен с талантливи, устремени млади играчи, които практикуват динамичен, модерен и безкомпромисен пресиращ футбол. Той класира тима в Серия А, след което сътвори истински подвиг и си осигури участие в Шампионската лига.

Представянето на момчетата на Фабрегас в дебютния им сезон в най-силния европейски турнир обаче смая света: Комо постави на колене Манчестър Юнайтед, разгроми Лайпциг, а след това нанесе исторически погром на Ланс. Победата с невероятното 9:1 се превърна в най-изразителния триумф в съвременната история на Шампионската лига.

Извън терена Комо се утвърди като глобален символ на специфична футболна култура и безпрекословно уважение към традициите. Легендарният стадион "Джузепе Синигаля", разположен на самия бряг на живописното езеро, бе напълно реновиран и приведен в съответствие със строгите стандарти на УЕФА с капацитет от 11 000 места, а всеки билет се превърна в най-търсения ценен лист в Ломбардия.

This is our home. And this is where we’ll play in Europe. 💙 For almost 100 years, the Stadio Giuseppe Sinigaglia has been part of Como 1907, our city and our supporters. Now, for the first time, Champions League nights are coming to the shores of Lake Como. It starts here on September 10 against RB Leipzig. Our city. Our stadium. Our home. — Como1907 (@Como_1907) September 3, 2026

Ръководството на клуба взе решение, което очарова света: в официалната ВИП ложа за мачовете от Шампионската лига не седят политици, магнати или холивудски знаменитости, които редовно отсядат край езерото. Почетните места са запазени единствено за най-възрастните фенове – родените през 1950 година или по-рано, които десетилетия наред са подкрепяли клуба по калните терени в четвърта дивизия.

Също така клубът води безпощадна борба срещу прекупвачите на билети и „уикенд туристите“ – всеки картодържател, който пропусне три поредни домакински двубоя, автоматично губи своето място, което веднага се преотстъпва на верни фенове от списъка с чакащи. Със собствена модна линия и луксозни костюми, достигащи цена от 1500 евро в клубния бутик, Комо обедини блясъка на италианския Север с чистата футболна романтика. От цирка на Бъфало Бил до европейския елит – езерото Комо става свидетел на раждането на нов футболен колос.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages