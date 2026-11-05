Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

Отбор, който само преди девет години тънеше в аматьорската кал на четвърта дивизия, днес поваля грандове в Шампионската лига, а историческата победа над френския Ланс с 9:1 бе записана със златни букви в аналите на елитния турнир на УЕФА като най-убедителния триумф в историята.
Че Комо никога не е бил обикновен футболен клуб, свидетелстват самите корени на отбора. Официалните исторически хроники сочат, че първата футболна топка край бреговете на езерото се завърта през пролетта на 1906 година – цяла година преди клубът да бъде официално основан през май 1907 г. На импровизиран терен сили мерят членовете на местния гребен клуб "Канотиери Ларио" и служители от пътуващия цирк на легендарния Бъфало Бил, а главен съдия на мача, завършил без победител, е лично прочутият американски каубой.
В новата история обаче романтиката отстъпи място на истински кошмар. Комо премина през мъчителен фалит на два пъти, като най-мрачният момент бе през 2017 година, когато клубът буквално преустанови съществуването си под тежестта на милионни дългове. Оцеляването висеше на косъм и градската управа организира необичаен търг, за да намери какъвто и да е купувач. Тогава клубът бе придобит за скромните 237 000 евро от ганайската предприемачка Акуа Пуни Есиен, съпруга на прочутата звезда на Челси и Реал Мадрид Майкъл Есиен. Финансовият колапс обаче не бе спрян – заради поредица от административни пропуски клубът загуби професионалния си лиценз и се срина на дъното, в аматьорската Серия Д.
Преломният момент, който завинаги промени съдбата на клуба, настъпи през 2019 година, когато Комо бе поет от компания, собственост на най-богатите индонезийски братя Хартоно. Любопитното е, че в началото мултимилиардерите изобщо нямаха намерение да създават футболен хегемон. Първоначалният им план бе изцяло естетически – живописната локация на стадиона на самия бряг на водата ги привлече като идеален декор за заснемане на документални филми и развитие на туристически проекти.
Когато обаче видяха фанатичната преданост на местната общност и любовта на привържениците, подкрепящи отбора дори в аматьорските дивизии, братя Хартоно взеха категорично решение: започва градежът на футболна империя. Последваха разумни, системни инвестиции без безразборно пилеене на средства. Комо се завърна експресно в професионалния футбол, прегази Серия Ц и Серия Б, а оценката на клуба скочи от първоначалните няколкостотин хиляди до внушителните 600 милиона долара!
Архитектът на чудото на терена е не друг, а Сеск Фабрегас. Докато преобладаващата част от световните звезди в края на кариерата си биха отишли в Близкия изток или в МЛС, за да прибират огромни суми по договорите си, знаменитият испанец взе радикално решение на 36-годишна възраст – окачи бутонките на пирона и пое горещия треньорски пост във втородивизионния Комо, за да усвои занаята. Последвалото граничи с научна фантастика. Фабрегас изгради състав, пълен с талантливи, устремени млади играчи, които практикуват динамичен, модерен и безкомпромисен пресиращ футбол. Той класира тима в Серия А, след което сътвори истински подвиг и си осигури участие в Шампионската лига.
Представянето на момчетата на Фабрегас в дебютния им сезон в най-силния европейски турнир обаче смая света: Комо постави на колене Манчестър Юнайтед, разгроми Лайпциг, а след това нанесе исторически погром на Ланс. Победата с невероятното 9:1 се превърна в най-изразителния триумф в съвременната история на Шампионската лига.
Извън терена Комо се утвърди като глобален символ на специфична футболна култура и безпрекословно уважение към традициите. Легендарният стадион "Джузепе Синигаля", разположен на самия бряг на живописното езеро, бе напълно реновиран и приведен в съответствие със строгите стандарти на УЕФА с капацитет от 11 000 места, а всеки билет се превърна в най-търсения ценен лист в Ломбардия.
Ръководството на клуба взе решение, което очарова света: в официалната ВИП ложа за мачовете от Шампионската лига не седят политици, магнати или холивудски знаменитости, които редовно отсядат край езерото. Почетните места са запазени единствено за най-възрастните фенове – родените през 1950 година или по-рано, които десетилетия наред са подкрепяли клуба по калните терени в четвърта дивизия.
Също така клубът води безпощадна борба срещу прекупвачите на билети и „уикенд туристите“ – всеки картодържател, който пропусне три поредни домакински двубоя, автоматично губи своето място, което веднага се преотстъпва на верни фенове от списъка с чакащи. Със собствена модна линия и луксозни костюми, достигащи цена от 1500 евро в клубния бутик, Комо обедини блясъка на италианския Север с чистата футболна романтика. От цирка на Бъфало Бил до европейския елит – езерото Комо става свидетел на раждането на нов футболен колос.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages