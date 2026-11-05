Комо постави куп постижения с изумителната си победа в ШЛ

Италианската сензация Комо постави редица постижения в Шампионската лига със снощния си възхитителен успех с 9:1 при визитата си на Ланс.

9:1 като гост! Комо обърна Шампионската лига с главата надолу

Съставът на Сеск Фабрегас стана първият гост в Шампионската лига, който вкарва девет гола, откакто турнирът носи това име. Преди това толкова попадения отбеляза само Байерн (Мюнхен) за победа с 9:2 над Динамо (Загреб) през 2024 г., но в ролята на домакин. Освен това победата на Комо изравни рекорда за най-изразителен успех в ШЛ, като останалите две срещи със същата голова разлика са Ливърпул – Бешикташ (2007 г.) и Реал Мадрид – Малмьо (2015 г.) с по 8:0.

▪️ Lens 1-9 Como (2026) ▪️ Real Madrid 8-0 Malmö (2015) ▪️ Liverpool 8-0 Beşiktaş (2007) Como making history 👏 #UCL https://t.co/mSbmhcLpHG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2026

За първи път италиански отбор вкара поне седем попадения в свое гостуване в цялата история на състезанието, а също така досега нито един представител на страната не беше отбелязвал девет гола в двубой от груповата или основната фаза на евротурнирите. След първите си четири мача в ШЛ „езерняците“ са се разписали цели 19 пъти, което е рекордна резултатност за дебютант в историята на надпреварата. От друга страна, Ланс стана първият домакин, допуснал 9 гола в мач от турнира, като досега само веднъж в историята си беше получил толкова попадения – при загубата с 1:9 от Марсилия през 1940 г. Единственият друг френски тим с поне 9 допуснати гола в евротурнирите е Страсбург при поражението с 2:10 от МТК Будапеща в Купата на панаирните градове през 1961 г.

Невероятният тим от езерото Комо - от цирка на Бъфало Бил до историческото 9:1

Поредното постижение на Комо е свързано с факта, че за първи път 11 различни играчи от един и същи отбор имат поне един голов принос в даден двубой. Анастасиос Дувикас блесна с хеттрик и така води в голмайсторската класация на Шампионската лига със своите шест гола. Гъркът стана едва вторият играч, който се разписва в първите четири мача на своя клуб в турнира. Преди това го беше постигал само Алесандро Дел Пиеро с Ювентус през сезон 1995/96. Нико Пас пък се отчете с три асистенции, които му помогнаха да поведе в подреждането в това отношение сред всички футболисти в турнира със своите пет голови паса. Аржентинецът също така е номер 1 по общ брой голови приноси – 8.

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Снимки: Gettyimages