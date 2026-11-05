Ходжкинсън разкри изненадващ хранителен навик и сподели за скритата страна на професионалния спорт

Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън разкри любопитни подробности около ежедневието си и призна, че се храни в ресторанти почти всеки ден. Британската звезда в леката атлетика направи това признание по време на посещение в клубната база на любимия си Манчестър Юнайтед, където бе разведена от дългогодишната си приятелка и футболистка на "червените дяволи“ Ела Туун.

Двете спортистки се познават още от ученическите години и днес могат да се похвалят с впечатляващи постижения на международната сцена. Докато 24-годишната Ходжкинсън триумфира с олимпийско злато, 27-годишната Туун е двукратна европейска шампионка с женския национален отбор на Англия.

Приятелките се събраха отново в рамките на поредицата "Минус 1“ по Скай Спортс. В епизода Туун показа на лекоатлетката тренировъчната база на Манчестър Юнайтед в Карингтън. Обиколката започна от столовата, където футболистката разказа за богатия на въглехидрати режим преди мачове и попита Ходжкинсън как организира храненията си. Отговорът на шампионката бе неочаквано откровен: "Храня се навън вероятно всеки божи ден.“

Въпреки че често избира заведения, атлетката следи стриктно за това менюто ѝ да остава здравословно, балансирано и пълноценно.

По-късно визитата продължи в медицинския сектор, където двете се подложиха на масажи и обсъдиха тежестта на спортната кариера. Ходжкинсън призна, че не понася масажите на стъпалата, и подчерта, че спортът на най-високо ниво далеч не се свежда само до състезанията на пистата или на терена.

"Хората често не си дават сметка, че професионалният спорт изисква много повече от самото бягане или ритане на топка. Всичко включва фитнес, разтягане, мобилност, физиотерапия. Отстрани изглежда, че си почиваме, докато сме тук, но реалността е съвсем различна“, сподели бегачката.

В предишно интервю за Кели Кейтс от Скай Спортс Ходжкинсън призна, че се дразни от коментарите в социалните мрежи, които поставят под въпрос нейната отдаденост. Извън спорта тя обича да прекарва време с приятели и да се отдава на другата си голяма страст – модата. Въпреки че публикациите пред нейните над 700 000 последователи в "Инстаграм" се посрещат топло от мнозина, част от потребителите изразяват неоснователни критики.

"Получавам доста подобни коментари и това наистина ме ядосва. Идва ми да им кажа: 'Ако знаехте само какво направих днес на тренировката!‘. Представата, че един атлет трябва да тренира денонощно и без прекъсване, просто не е устойчива. С моите приятели обичаме да се забавляваме. Дори по време на тренировъчни лагери остава свободно време, което трябва да се запълни. Преди година създадох и Ютюб канал, за да покажа на хората какво в действителност представлява животът на професионалния състезател“, допълни Ходжкинсън.

След края на натоварения сезон британката ще съчетае почивката с подготовка през зимата, гледайки уверено към предизвикателствата през 2027 година, когато предстои Световното първенство в Пекин.

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