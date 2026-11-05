Валенсия 2027 представи официалния си талисман Батонет

Организационният комитет на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Валенсия през 2027 г. показа официалния талисман на надпреварата – Батонет. Персонажът е вдъхновен от щафетната палка и обединява спортните ценности с едни от най-разпознаваемите символи на испанския град.

Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 4 до 7 март 2027 г. на велодром “Люис Пуч“. Чрез образа на Батонет организаторите събират в едно двата основни стълба на форума – леката атлетика и града домакин – с цел да изградят връзка между местната общност и хилядите привърженици, които ще посетят Валенсия за първи път.

Щафета от ръка на ръка

В основата на дизайна лежи щафетната палка – един от най-емблематичните елементи в леката атлетика. Щафетните бягания съчетават експлозивна скорост и прецизна тактика, като същевременно са най-чистото отражение на отборната работа в индивидуален спорт. Именно взаимната подкрепа, единството и колективният дух са ценностите, които новият талисман символизира.

Оранжев цвят, шпайкове и криле на прилеп

Всеки визуален акцент в Батонет носи конкретна символика. Оранжевият му цвят е почит към прочутия валенсиански портокал и препратка към пламъците на емблематичния местен фестивал “Лас Фаяс“. Обувките за бягане подчертават лекоатлетическия характер, а тялото му, украсено с характерните линии от визуалната идентичност на шампионата, носи логото на Валенсия 2027 на гърдите си.

Крилете на прилеп добавят животинския компонент, придържайки се към традицията талисманите да са свързани с фауната на домакините. Вместо да създадат изцяло животински герой обаче, дизайнерите запазват формата на щафетната палка като централна фигура и я допълват само с криле.

Прилепът – пазителят на Валенсия

Прилепът е ключов символ на местната идентичност и гордост. Той заема централно място на върха на градския герб и присъства върху фасади и исторически паметници в цяла Валенсия.

Корените на този символ датират от легендите около завладяването на града от крал Хайме I през 1238 г. Според преданията прилеп е предупредил владетеля за внезапно нападение по време на обсадата, превръщайки се в олицетворение на закрилата и късмета.

По-близо до публиката

Макар образът му вече да е публичен, Батонет ще направи първите си изяви на живо през януари 2027 г. Талисманът ще гостува в лекоатлетически клубове, за да сподели емоцията от предстоящото първенство с децата и спортната общност. Той ще бъде част от кампанията по обратното броене и ще подкрепя състезателите и феновете на велодром “Люис Пуч“ от 4 до 7 март 2027 г.



Снимка: European Athletics

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