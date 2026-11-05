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Дейвид Мойс: Можеше да бъдем и по-добре, ако не бяхме загубили някои играчи през лятото

  • 5 ное 2026 | 16:46
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Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс за пореден път коментира ситуацията с Джак Грийлиш, но отново не даде много информация. Халфът пропусна последните два мача на тима заради дисциплинарно наказание.

"Джак не е на разположение, но скоро отново ще работим с него", заяви Мойс. Това означава, че той ще пропусне и утрешния двубой срещу Ковънтри. Попитан дали паузата за националните отбори ще даде възможност да се изяснят отношенията с Грийлиш, мениджърът заяви: "Ще видим".

На въпрос дали вижда доста позитивни неща около състава. "Карамелите" се представят отлично от началото на сезона. Те са седми в първенството, но само на три точки зад четвъртия Челси. Освен това те се класираха за четвъртфиналите в Купата на лигата.

"Мисля, че има много позитивни неща около това как се представят като цяло. Мисля, че можеше да се представяме и по-добре, ако не бяхме загубили някои играчи през лятото. Трудно е да се правят оценки на база на класирането в момента. Това, което можем, е да опитаме да постигнем колкото е възможно повече победи и да продължаваме да се представяме на същото ниво", коментира Мойс.

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