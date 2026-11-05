Обявиха програмата на България за мачовете с Исландия и Естония

Тази неделя, 8 ноември, националният отбор на България ще стартира подготовката си в “efbet Национална футболна база” за мачовете с Исландия (13 ноември, Пловдив) и Естония (16 ноември, Талин) в Лигата на нациите.

Билетите за Естония - България са в продажба

В понеделник, 9 ноември, двама национали ще застанат пред медиите на базата в Бояна в 16:15 ч., а в 16:30 ч. започва тренировката на “трикольорите”, като първите 15 минути от заниманието ще бъдат отворени за журналисти.

В четвъртък, 12 ноември, селекционерът Атанас Рибарски и един футболист ще дадат пресконференция на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, която е с начален час 18:00. В 18:30 ч. започва и официалната тренировка на “лъвовете”, като първият четвърт час ще бъде достъпен за представители на медиите.

Гостите от Исландия ще тренират на ст. “Христо Ботев” същия ден в 16:00 ч., като отново първите 15 минути ще са открити за медиите. В 17:15 ч. започва и официалната пресконференция на исландския отбор.

Националният отбор на България ще замине за Талин в неделя, 15 ноември, с чартърен полет от летище “Васил Левски”-София в 10:00 ч. По-късно същия ден в 17:30 ч. на стадион “Лилекюла” в естонската столица е пресконференцията на България, а в 18:00 ч. стартира и официалната тренировка.

Националите ще се приберат на родна земя веднага след мача в Талин на 16 ноември, който е с начален час 19:00.

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