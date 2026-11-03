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Билетите за Естония - България са в продажба

  • 3 ное 2026 | 14:49
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Билетите за Естония - България са в продажба
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Слушай на живо: Естония - България

От днес в онлайн продажба са билетите за последния мач на България от настоящото издание на турнира Лига на нациите - гостуването на Естония в Талин на 16 ноември от 19:00 ч. Феновете, които желаят да проследят на живо двубоя, може да закупят своя пропуск директно оттук.

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Цената на единичен билет за възрастен е 20 евро, а за деца, родени през 2015 г. или по-късно, пропускът струва 7 евро, като при влизането им на стадиона трябва да бъде предоставен документ за самоличност.

За най-малките запалянковци входът ще бъде свободен. Влизането на българските фенове ще се осъществява през Вход 7, а продажбата на билети ще продължи до началото на срещата в Талин.

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