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Тийнейджърската сензация в спринта Бронсън Хърн-Смит се прицели в Олимпийските игри през 2028 г.

  • 4 ное 2026 | 17:10
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Тийнейджърската сензация в спринта Бронсън Хърн-Смит се прицели в Олимпийските игри през 2028 г.

Младата надежда на спринта Бронсън Хърн-Смит заяви, че ще направи всичко по силите си, за да се класира за Олимпийските игри през 2028 година. Това се случи, след като бе включен в специализирана програма за млади таланти, насочена към бъдещи претенденти за олимпийски отличия. 16-годишният атлет спечели златен медал на 200 метра на Европейското първенство за юноши до 18 години през юли. Във финалното бягане той регистрира време от 20.70 секунди, с което постави нов рекорд на шампионата.

През изминалия месец талантът подписа договор с агенцията “Мачрум Талънт“, а сега си осигури и място в програмите за олимпийско бъдеще и олимпийски щафети към федерацията по лека атлетика на Великобритания.

“Изключително съм благодарен за тази възможност. За мен е огромна чест и съм много развълнуван да бъда част от нея“, коментира състезателят пред “Би Би Си Есекс“. “Много бих искал да участвам на Олимпийските игри. Разбира се, стискам палци и чукам на дърво, защото нищо не е гарантирано. Ще дам абсолютно всичко от себе си. Ако успея да вляза в състава на щафетата, това само по себе си ще бъде огромно постижение и го оценявам наравно с участие в индивидуална дисциплина.“

Още преди успеха си на континенталния форум той натрупа сериозна популярност в социалните мрежи. Кадри, показващи неговия характерен стил на бягане с дълга крачка, който изглежда постигнат с лекота, събраха милиони гледания в платформи като “ТикТок“ и “Ютюб“.

“Просто продължавам да правя това, което върша вече близо три години. Честно казано, не съм променял тренировъчния си режим – всичко се развива в моя полза и ще се придържам към него, защото ставам все по-бърз“, допълни Хърн-Смит. “Ясно е, че ще става все по-трудно да свалям от времената, тъй като вече се борим за милисекунди и части от секундата. В този спорт разликите са минимални, но ще се трудя максимално, за да постигна възможно най-добрите резултати.“

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Снимки: Gettyimages

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