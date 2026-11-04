Това не е всичко: Карлос ще вдига отново след месец

Световният шампион Карлос Насар няма да се отдаде на почивка след големия успех и четвъртата световна титла. Шампионът ще участва на първия специален квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис, който ще се проведе между 7 и 16 декември в Доха (Катар).

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Системата за класиране за ЛА 2028 изисква участие и високи резултат в поне пет турнира измежду световни, континентални и пет специални надпревари. Шампионатът в Нинбо бе първото състезание, което бе валидно за квалификациите, а в Доха ще е първият от петте отделни турнира валидни за събиране на резултати за Олимпиадата.

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