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Това не е всичко: Карлос ще вдига отново след месец

  • 4 ное 2026 | 16:38
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Това не е всичко: Карлос ще вдига отново след месец

Световният шампион Карлос Насар няма да се отдаде на почивка след големия успех и четвъртата световна титла. Шампионът ще участва на първия специален квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис, който ще се проведе между 7 и 16 декември в Доха (Катар).

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!
Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Системата за класиране за ЛА 2028 изисква участие и високи резултат в поне пет турнира измежду световни, континентални и пет специални надпревари. Шампионатът в Нинбо бе първото състезание, което бе валидно за квалификациите, а в Доха ще е първият от петте отделни турнира валидни за събиране на резултати за Олимпиадата.

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