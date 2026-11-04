От олимпийската писта до леглото: Британската атлетка Бет Добин прекарва по 22 часа на ден прикована на легло

Бившата състезателка на Великобритания Бет Добин сподели откровено за тежките си здравословни проблеми, които са преобърнали живота ѝ напълно. Преди пет години спринтьорката от Донкастър защитаваше цветовете на страната си на Олимпийските игри в Токио, но през април бе принудена да сложи край на успешната си спортна кариера заради сериозно заболяване.

Миналия месец Добин разкри публично, че е диагностицирана с миалгичен енцефаломиелит – изтощително следхватно състояние, заради което прекарва над 22 часа в денонощието на легло. Лекоатлетката се включи на живо в предаването "Гуд Морнинг Бритън“, където разговаря с водещите Сузана Рийд и Ед Болс.

Поради влошеното си здравословно състояние Добин не успя да присъства в студиото и участва чрез видеовръзка. "Разликата с предишния ми начин на живот е огромна“, призна атлетката. "Имам толкова много симптоми, че дори не мога да ги изброя, а всяко физическо усилие ги обостря, така че трябва да бъда изключително внимателна.“

"Всичко започна през 2022 година. Изкарах COVID, а няколко месеца по-късно се разболях и от жлезиста треска. Точно тогава започнах да усещам, че нещо не е наред. Около два месеца след това започнах да се чувствам много по-уморена, макар в началото да беше съвсем леко“, разказа Добин.

Въпреки трудностите тя продължи да се състезава на международната сцена, участвайки на световни, европейски първенства и Игрите на Британската общност. Именно след тези игри обаче състоянието ѝ рязко се влошава. "Оттогава насам животът ми на практика е напълно разрушен“, сподели тя.

По време на разговора водещият Ед Болс припомни за битката на съпругата си Ивет Купър със същото заболяване преди години. "Тя прекара цяла година на легло в началото на двадесетте си години заради миалгичен енцефаломиелит, след което успя да се възстанови. Преди 30 години хората питаха дали всичко това не е само в главата и дали е реално. Днес вече се знае, че това е поствирусно заболяване, свързано с имунната система“, отбеляза Болс.

"Иска ми се да беше само в главата ми, защото тогава вероятно вече щях да съм се излекувала“, отвърна Добин. "Понякога поставянето на диагноза отнема години. Това е изключително тежко физическо заболяване.“

Бет Добин е изпратила отворено писмо до властите с призив за драстично увеличаване на държавното финансиране за изследвания на заболяването и по-добра медицинска грижа, но все още очаква официален отговор.

"За съжаление все още нямаме вест от Даунинг Стрийт“, каза спринтьорката. "Този проблем засяга изключително много хора и е пренебрегван твърде дълго. Отиваш при личния лекар и просто те отпращат. Има специализирани клиники, но в тях липсват достатъчно лекари за толкова инвалидизиращо заболяване. Това не е обикновена настинка, а нещо, което разрушава човешки съдби. Прекарвам по 22 часа в денонощието в леглото. През тази година съм излизала от вкъщи едва пет пъти, така че ситуацията спешно трябва да се промени.“

В края на интервюто водещият Ед Болс изрази своята увереност и подкрепа към Добин: "Убеден съм, че от Даунинг Стрийт ще се свържат с теб и ще те изслушат. Властите искат да празнуват успехите на олимпийците, когато печелят медали, но трябва да обръщат внимание и когато те повдигат толкова важни обществени теми.“

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Снимки: Gettyimages