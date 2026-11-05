Хулио Веласкес определи групата на Левски за двубоя от Лига Европа

Слушай на живо: Левски - Ягелония

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу Ягелония. Двубоят на Национален стадион "Васил Левски" стартира в 19:45 часа.

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Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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