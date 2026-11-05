Саша Симонивич: Отборът на Хулио Веласкес впечатлява! Марко Груич е футболист с много качества

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Бившият играч на Левски Саша Симонович смята, че отборът на Хулио Веласкес трябва да продължи с високо самочувствие участието си в основната фаза на Лига Европа. В коментар за "Мач Телеграф" любимецът на "синята" публика изтъкна победата в Пилзен и доброто представяне срещу НЕК в Нидерландия като доказателство, че футболистите могат успешно да се противопоставят на съперници от това ниво.

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"Не познавам Ягелония в детайли, но мисля, че те са на нивото на предишните два съперника, срещу които Левски стоеше по-добре. При това като гост. Определено игрово отборът на Хулио Веласкес впечатлява, но това, което трябва да отлича, е допълнителното повишаване на класата след пълноценното включване на Марко Груич. Безспорно това е футболист с много качества и фактът, че е играл с успех за Ливърпул и Порто, не е случаен", коментира Симонович.

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