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Саша Симонивич: Отборът на Хулио Веласкес впечатлява! Марко Груич е футболист с много качества

  • 5 ное 2026 | 10:33
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Саша Симонивич: Отборът на Хулио Веласкес впечатлява! Марко Груич е футболист с много качества
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Слушай на живо: Левски - Ягелония

Бившият играч на Левски Саша Симонович смята, че отборът на Хулио Веласкес трябва да продължи с високо самочувствие участието си в основната фаза на Лига Европа. В коментар за "Мач Телеграф" любимецът на "синята" публика изтъкна победата в Пилзен и доброто представяне срещу НЕК в Нидерландия като доказателство, че футболистите могат успешно да се противопоставят на съперници от това ниво.

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"Не познавам Ягелония в детайли, но мисля, че те са на нивото на предишните два съперника, срещу които Левски стоеше по-добре. При това като гост. Определено игрово отборът на Хулио Веласкес впечатлява, но това, което трябва да отлича, е допълнителното повишаване на класата след пълноценното включване на Марко Груич. Безспорно това е футболист с много качества и фактът, че е играл с успех за Ливърпул и Порто, не е случаен", коментира Симонович.

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