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Легенда на Бразилия: Цикълът на националния отбор приключва

  • 4 ное 2026 | 17:37
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Легенда на Бразилия: Цикълът на националния отбор приключва

Бившият капитан на Бразилия Кафу заяви, че кариерата на Неймар за "селесао" трябва да бъде запомнена като успешна и достойна, след като нападателят се оттегли от националния отбор вследствие на разочароващото представяне на Бразилия на тазгодишното Световно първенство. Неймар, който е голмайстор №1 в историята на "селесао", обяви в края на юли, че повече няма да играе за националния отбор. 

„За всеки идва моментът, в който цикълът в националния отбор приключва“, каза във вторник Кафу – футболистът с най-много мачове за Бразилия (150). „Най-важното е, че неговият период беше успешен. Той остави своя отпечатък и написа история с Бразилия в световния футбол. Статистиката му за Бразилия е невероятна. Престоят му в националния отбор беше изключително достоен.“

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Загубата от Норвегия бележи най-ранното отпадане на Бразилия от Световно първенство след 1990 г. и удължава чакането на петкратните шампиони за спечелването на шеста световна титла. Неймар, който е участвал на четири световни първенства, има 80 гола и 58 асистенции в 130 мача за националния отбор, но е спечелил само един трофей – Купата на конфедерациите през 2013 г. Бившият десен бек, който става световен шампион през 1994 и 2002 г., посочи, че сега фокусът на Бразилия трябва да се насочи към следващото поколение под ръководството на треньора Карло Анчелоти. Италианецът започва процес на обновление, насочен към Световното първенство през 2030 г.

„Напълно убеден съм, че през 2030 г. нещата ще бъдат съвсем различни“, заяви Кафу, който е играл под ръководството на Анчелоти в италианския клуб Милан. „Бразилия ще има шанс и реална възможност да спечели това Световно първенство. Това е нов цикъл, нов проект. Сега Анчелоти ще разполага с време за работа и за налагане на своята тактическа система.“ Анчелоти, който пое поста през 2025 г. и остана начело за цикъла до 2030 г. въпреки отпадането на Световното първенство, използва скорошните приятелски срещи, за да изпробва редица нови играчи.

Почти две трети от състава на Бразилия за Мондиала пропуснаха първото турне на отбора след турнира, по време на което осем футболисти записаха дебюта си за националния тим. Миналата седмица италианецът обяви поредния експериментален състав за ноемврийските контроли срещу Япония и Сингапур, като включи петима играчи, които досега не са обличали националната фланелка. „Обновяването на състава винаги е ценно, особено когато става въпрос за националния отбор на Бразилия“, заяви Кафу. „С тези млади играчи, редом до опитните, Бразилия може да изгради правилната химия.“

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Снимки: Gettyimages

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