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Стоунс и Джоунс подновиха тренировки с Интер

  • 4 ное 2026 | 18:04
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Стоунс и Джоунс подновиха тренировки с Интер

Къртис Джоунс и Джон Стоунс са все по-близо до това да се завърнат в игра за Интер. Днес двамата англичани са тренирали с отбора, като надеждата на Кристиан Киву е, че ще може да ги използва във важния сблъсък с Комо в Серия "А" в края на седмицата. Според Джанлука Ди Марцио следващите тренировки ще бъдат решаващи за техните шансове да участват в този двубой.

Къртис Джоунс пропусна седем мача на “нерадзудите” заради трябва на аддуктора, получена в началото на октомври. Джон Стоунс пък не игра в последните осем мача на отбора, след като получи разтежение в бедрото още по време на дебютния си мач като титуляр с екипа на Интер. Това се случи в средата на септември.

Шампионите изостават на три точки от лидера във временното класиране на Серия "А" Лацио, като същевременно имат две точки повече от Комо.

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