БОК ще раздаде годишните си награди на галавечер на 27 декември

На 27 декември 2026 г. Българският олимпийски комитет (БОК) ще награди най-успешните български спортисти, млади надежди и треньори на специална галавечер в София.

Гласуването, в което участват олимпийските федерации, вече е в ход, като първият етап е на номинации, а вторият - на избор, който ще бъде потвърден от Изпълнителното бюро на БОК.

Церемонията ще бъде организирана съвместно с „Българската олимпийска фондация“, която бе учредена през октомври.

Българският олимпийски комитет ще награди със статуетки, парични бонуси и други предметни награди победителите. При мъжете и жените ще има шестима отличени, при юношите и девойките до 18 години - трима, при треньорите - също трима. Към тях се предвиждат и специални категории за постижения и олимпийско наследство, които ще останат в историята.

„В празничните дни искаме да отбележим подобаващо отиващата си 2026 година, която беше изключително успешна за българския спорт. Надявам се, че тази вечер ще е запомнящо се събитие и хубав празник за спортисти, треньори, ръководители на федерации и спортни организации“, каза председателят на БОК Весела Лечева.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google