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Илияна Йотова към Насар: Благодарим ти за силата да побеждаваш в името на България

  • 4 ное 2026 | 16:18
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Президентът Илияна Йотова поздрави Карлос Насар за четвъртата световна титла във вдигането на тежести с три световни рекорда в категория до 95 килограма. Йотова определи Карлос Насар като "титаничен".

"Благодарим ти, мило момче, за силата да побеждаваш в името на България и за волята, с която издигаш българския флаг на най-високото стъпало! За миговете, в които караш цяла България да се гордее и да бъде единна, а целият свят да се прекланя пред силата на българския дух", написа във Фейсбук държавният глава.

Карлос Насар спечели четвърта световна титла във вдигането на тежести в Нинбо, Китай. Българинът спечели златото в категория до 95 килограма със световни рекорди в двубоя от 415 килограма, в изхвърлянето от 185 килограма и в изтласкването от 230 килограма.

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