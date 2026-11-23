Бургас ще приеме Световното по фехтовка за ветерани през 2027 г.

Бургас ще приеме Световното първенство по фехтовка за ветерани през 2027 година! Това реши Международната федерация по фехтовка на конгреса си в Будапеща (Унгария). Предварително одобрените дати са 10-20 октомври 2027 година, а залата е Арена Бургас. В организационния комитет на турнира са кметът на Бургас Димитър Николов, президентът на Българска федерация по фехтовка Йордан Гълъбов и състезателят на сабя ветерани Борислав Велков.

На конгреса на Международната федерация по фехтовка в Будапеща специална награда получи и изявеният български фехтовач, треньор и международен съдия Николай Матеев. Той е почетен член на Българска федерация по фехтовка и важна част от историята на фехтовката.

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