Бургас ще приеме Световното първенство по фехтовка за ветерани през 2027 година! Това реши Международната федерация по фехтовка на конгреса си в Будапеща (Унгария). Предварително одобрените дати са 10-20 октомври 2027 година, а залата е Арена Бургас. В организационния комитет на турнира са кметът на Бургас Димитър Николов, президентът на Българска федерация по фехтовка Йордан Гълъбов и състезателят на сабя ветерани Борислав Велков.
На конгреса на Международната федерация по фехтовка в Будапеща специална награда получи и изявеният български фехтовач, треньор и международен съдия Николай Матеев. Той е почетен член на Българска федерация по фехтовка и важна част от историята на фехтовката.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google