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Остана само един активен щангист с повече титли от Карлос

  • 4 ное 2026 | 16:26
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Карлос Насар се превърна във втория най-титулуван активен щангист сред мъжете що се отнася до световни първенства. С четвъртата си титла, която бе завоювана днес в Нинбо българският шампион вече изостава единствено от легендарният Лаша Талахадзе, който все още активен състезател.

Карлос вече има 16 световни рекорда
Карлос вече има 16 световни рекорда

Грузинецът има седем златни медали от световни шампионати, като след няколко дни ще участва в надпреварата в категория над 110 кг. Това ще е първото му участие след Олимпийските игри в Париж преди две години, след които бе замразил кариерата си.

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!
Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

След два дни узбекистанецът Акбар Джураев може да изравни постижението на Карлос, след като в категория до 110 кг ще се бори за световната титла. 27-годишният щангист има до момента три световни титли на сметката си.

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