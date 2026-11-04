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Девическият отбор на България завърши на второ място в Турнира за развитие на УЕФА

  • 4 ное 2026 | 16:24
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Девическият отбор на България завърши на второ място в Турнира за развитие на УЕФА

Националният отбор на България за девойки до 15 години завърши наравно 1:1 с Турция в третата си и последна среща от турнира за развитие на УЕФА, който се проведе в Албена.

Българските националки откриха резултата още в 14-ата минута чрез Ема Тануркова, която реализира второто си попадение в надпреварата. Турският тим успя да възстанови равенството, като двубоят приключи при резултат 1:1.

В първата си среща от турнира България постигна победа с 3:1 срещу Чехия, а във втория двубой отстъпи с 1:4 на Финландия. Така младите български футболистки приключиха участието си в надпреварата с една победа, едно равенство и една загуба, което ги класира на 2-о място в групата. На първата позиция се наредиха очаквано финландките, които в последния си мач разбиха Чехия със 7:0. Преди това финландките се справиха с 6:0 с Турция.

Турнирът в Албена предостави на националките възможност да премерят сили с три европейски съперника и да натрупат ценен международен опит.

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