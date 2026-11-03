ФК Банско с кадрови проблеми

ФК Банско гостува на дублиращия отбор на Славия в отложен мач от 11 кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е в сряда (4 ноември) от 14:00 часа в столицата. Банскалии ще бъдат без наказания защитник Тодор Пасков, който има натрупани жълти картони.

Роденият 2007 година юноша на Банско вече втори сезон е неизменна част от състава. Жоро Рошков е под въпрос и има вероятност да не вземе участие в двубоя. Той пропусна и гостуването на Костинброд преди няколко дни (3:3). След този мач, в събота (7 ноември) Банско е домакин на Балкан (Ботевград) от 14:00 часа.

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