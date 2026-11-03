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Дионтей Уайлдър преговаря за битка с последния съперник на Кобрата

  • 3 ное 2026 | 12:09
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Дионтей Уайлдър преговаря за битка с последния съперник на Кобрата

Бившият световен шампион в тежка категория Дионтей Уайлдър води разговори за сблъсък с носителя на пояса на WBA Мурат Гасиев, след като пропаднаха плановете му за двубой срещу Aлександър Усик.

Американецът с баланс от 45 победи, 4 загуби и 1 равенство (43 с нокаут) надигра по точки Дерек Чисора през април, прекъсвайки серия от четири поражения в предишните си шест срещи. 41-годишният бивш първенец на WBC бе спряган за съперник на Усик, преди украинският боксьор да вземе решение да се завърне в полутежка категория.

„Усик иска прекалено много пари – това чувам аз. Ако случаят е такъв, нормално е да търсиш това, което смяташ, че заслужаваш. Аз самият съм губил и печелил огромни суми, но що се отнася до битките, винаги съм искал просто да разбера кой е най-добрият. Желанието ми е да излизам срещу най-силните. Когато всичко свърши, парите не отиват с теб в гроба. Поясите също не остават. Но наследството ти живее вечно“, сподели Уайлдър пред IBA.

Уайлдър не е притежавал титла от загубата си срещу Тайсън Фюри през февруари 2020 година. Представянето му отбеляза спад след това поражение и последвалия трети мач между двамата през 2021 година, въпреки скорошния му триумф над Чисора.

Въпреки това ветеранът твърди, че на ринга се чувства все едно е на 19 години:

„Възрастта е просто цифра. Ние не остаряваме, а трупаме опит. Единственото, което можем да контролираме, е как се чувстваме, с какво се храним и как третираме телата си.“

Американецът, който смята, че тежката дивизия в момента изпитва сериозни проблеми, се надява да постигне окончателно споразумение за сблъсък с Гасиев, чийто актив е 34 победи и 2 загуби (27 с нокаут).

„Определено има комуникация между моя екип и щаба на Мурат, което ме радва. От всички възможни опции бих искал да се реализира именно тази. Той е страхотен човек и голям шампион. Идвал е в мои тренировъчни лагери, правили сме спаринги заедно и напълно заслужава да бъде шампион. В момента боксът в тежка категория отново е скучен и безжизнен. Аз вече веднъж го възродих и ще го направя пак. Запомнете думите ми“, завърши Уайлдър.

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