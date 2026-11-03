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Медали за България във всички възрастови групи на европейско първенство на IBJJF

  • 3 ное 2026 | 13:58
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Медали за България във всички възрастови групи на европейско първенство на IBJJF

Български състезатели по бразилско жиу-жицу спечелиха 9 медала от Европейското първенство по бразилско жиу-жицу без кимоно (no gi) на Международната федерация по бразилско жиу-жицу (IBJJF), което се проведе между 28.10 - 01.11 в Рим.

Състезателите на столичния тим "Twisted Jiu-Jitsu" спечелиха пет от медалите.

Никол Корчева – златен медал в абсолютната категория и бронзов медал до 66,5 кг, син колан, юноши 1.

Дара Панайотова – златен медал в категорията над 66,5 кг и сребърен медал в абсолютната категория, син колан, юноши 2.

Адам Мусхаджиев – сребърен медал, син колан, мъже , до 91,5 кг.

Антоан Иво Добрев – сребърен медал, син колан, юноши 2, до 71,5 кг.

Радослав Георгиев – сребърен медал, син колан, мастър 2, до 67,5 кг.

Спортистите на "GFTeam Bulgaria" пък завоюваха четири медала:

Пламен Петров - златен медал в абсолютна категория и сребърен медал в тежка категория, черен колан, мастър 6.

Константин Атанасов - сребърен медал в лека категория, черен колан, мастър 5.

Георги Янчев - бронзов медал в тежка категория, кафяв колан, мастър 5.

Стефан Димитров - сребърен медал в тежка категория, син колан, мастър 4.

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