Люис Хамилтън ще се присъедини към клуба на Фернандо Алонсо в Бразилия

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън ще запише своя старт №400 във Формула 1 по време на предстоящата този уикенд Гран При на Сао Пауло.

Final weekend of the triple coming 🆙 https://t.co/E0Y8a2yRls — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 4, 2026

По този начин британският пилот на Ферари ще се присъедини към Фернандо Алонсо, който към момента е единственият състезател с 400 старта на своята сметка. Испанецът е с 444 състезания в 447 участия във Формула 1, докато Хамилтън е постигнал своите 399 старта в 399 участия.

Ще стигне ли Фернандо Алонсо до Гран При №500 във Формула 1?

От дебюта си през 2007 година насам британецът има пропуснато само едно единствено състезание, което дойде в края на сезон 2020. Тогава Хамилтън не може да се включи в Гран При на Сахир в Бахрейн, след като даде положителна проба за COVID-19 само ден, след като си гарантира своята седма титла с победата си в Гран При на Бахрейн.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages