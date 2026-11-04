Официално: легендата Рафа Надал влиза в управата на Реал Мадрид

Легендата на тениса Рафаел Надал ще стане част от ръководството на Реал Мадрид. Управителният съвет на клуба, начело с Флорентино Перес, е предложил бившият испански тенисист да бъде включен в борда на директорите, като назначението му трябва да бъде ратифицирано от представителите на членовете на клуба на общото събрание на 21 ноември. Надал, който е почетен член на Реал Мадрид и дългогодишен привърженик на отбора, прие предложението с ентусиазъм. „Искам да благодаря на президента Флорентино Перес и на управителния съвет, че ми предложиха да стана част от ръководството. Приемам предложението с огромно вълнение, желание да се уча и да допринеса с всичко, което мога“, написа той.

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Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda. 🤍🤍🤍 https://t.co/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

От Реал Мадрид определиха включването на Надал в ръководството като голяма чест за клуба, изтъквайки не само изключителните му спортни постижения, но и качествата му извън корта. 22-кратният шампион от Големия шлем има общо 92 индивидуални титли, две олимпийски златни отличия и пет спечелени Купи „Дейвис“ с Испания. От клуба подчертаха неговата отдаденост, скромност, състезателен дух и уважение към съперниците, които според ръководството напълно съответстват на ценностите на Реал Мадрид.

Comunicado Oficial: Rafael Nadal. https://t.co/bKSDerO3h0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026

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Снимки: Gettyimages