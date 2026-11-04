Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Официално: легендата Рафа Надал влиза в управата на Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 14:26
  • 1045
  • 0
Официално: легендата Рафа Надал влиза в управата на Реал Мадрид

Легендата на тениса Рафаел Надал ще стане част от ръководството на Реал Мадрид. Управителният съвет на клуба, начело с Флорентино Перес, е предложил бившият испански тенисист да бъде включен в борда на директорите, като назначението му трябва да бъде ратифицирано от представителите на членовете на клуба на общото събрание на 21 ноември. Надал, който е почетен член на Реал Мадрид и дългогодишен привърженик на отбора, прие предложението с ентусиазъм. „Искам да благодаря на президента Флорентино Перес и на управителния съвет, че ми предложиха да стана част от ръководството. Приемам предложението с огромно вълнение, желание да се уча и да допринеса с всичко, което мога“, написа той.

Могат ли Мартин Георгиев и компания да създадат проблеми на Реал Мадрид в Атина?
Могат ли Мартин Георгиев и компания да създадат проблеми на Реал Мадрид в Атина?

От Реал Мадрид определиха включването на Надал в ръководството като голяма чест за клуба, изтъквайки не само изключителните му спортни постижения, но и качествата му извън корта. 22-кратният шампион от Големия шлем има общо 92 индивидуални титли, две олимпийски златни отличия и пет спечелени Купи „Дейвис“ с Испания. От клуба подчертаха неговата отдаденост, скромност, състезателен дух и уважение към съперниците, които според ръководството напълно съответстват на ценностите на Реал Мадрид.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де Йонг се оплака от непрекъснатия шум около себе си след завръщането си в игра за Барса

Де Йонг се оплака от непрекъснатия шум около себе си след завръщането си в игра за Барса

  • 4 ное 2026 | 12:36
  • 917
  • 0
Дъждът се изля над Тенерифе, за да изпрати Хесус де Мигел след трагедията

Дъждът се изля над Тенерифе, за да изпрати Хесус де Мигел след трагедията

  • 4 ное 2026 | 12:23
  • 775
  • 2
Познато име замени Еспирито Санто начело на Уест Хам само след ден

Познато име замени Еспирито Санто начело на Уест Хам само след ден

  • 4 ное 2026 | 12:01
  • 1255
  • 0
Рафиня утре официално подписва новия си договор с Барселона

Рафиня утре официално подписва новия си договор с Барселона

  • 4 ное 2026 | 11:49
  • 2921
  • 4
Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити

Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити

  • 4 ное 2026 | 11:08
  • 6452
  • 2
Ясно е къде ще продължи кариерата си големият талант на Манчестър Юнайтед

Ясно е къде ще продължи кариерата си големият талант на Манчестър Юнайтед

  • 4 ное 2026 | 10:41
  • 6827
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

  • 4 ное 2026 | 14:55
  • 53703
  • 135
Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

  • 4 ное 2026 | 13:42
  • 13936
  • 29
Карлос вече има 16 световни рекорда

Карлос вече има 16 световни рекорда

  • 4 ное 2026 | 15:19
  • 74
  • 0
Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 20126
  • 50
Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

  • 4 ное 2026 | 07:52
  • 22420
  • 45
Фиорентина не се затрудни и на реванша срещу Септември

Фиорентина не се затрудни и на реванша срещу Септември

  • 4 ное 2026 | 14:18
  • 12770
  • 6