Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

  • 5 апр 2026 | 11:34
  • 557
  • 0
Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Тим Цзю надделя над непобедения до тоси момент Денис Нуря в основен двубой от галавечер в неделя (05.04) в "WIN Entertainment Centre" в Уолонгонг, Австралия.

Цзю изпрати Нуря в нокдаун в четвъртия рунд и изглеждаше, че може да приключи мача преди финалния гонг, но вместо това предпочете да доведе битката до решение (100-88 и в трите съдийски карти).

„Опитвах се да го нокаутирам“, заяви Цзю след мача.

Въпреки това беше разбираемо, че Цзю не търсеше непременно ожесточена битка, особено предвид предишните му резултати – загубите с нокаут от Бахрам Муртазалиев през 2024 г. и от Себастиан Фундора в реванша им през 2025 г.

Статистиката на CompuBox беше категорична в полза на наследника на боксовата фамилия Цзю. Той пласира 236 от 573 общо удара, включително 155 от 323 силови. Нуря, от своя страна, уцели 94 от 380 общо, включително 59 от 199 силови удара.

С победата си над Нурджа, 31-годишният Цзю от Сидни, Австралия, вече има баланс от 27-3 (18 с нокаут). Нурджа, също на 31 години, от Албания, вече е с актив 20-1 (9 с нокаут).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 20:46
  • 372
  • 0
Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

  • 5 апр 2026 | 15:04
  • 1589
  • 0
Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

  • 5 апр 2026 | 13:18
  • 1397
  • 0
Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

  • 5 апр 2026 | 12:16
  • 3504
  • 2
Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 11:36
  • 552
  • 0
Борислав Велев: Връщам се скоро за поне два мача тази година

  • 5 апр 2026 | 11:28
  • 655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60319
  • 216
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 215069
  • 874
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2003
  • 1
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 698
  • 0
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3298
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19004
  • 4