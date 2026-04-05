Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Тим Цзю надделя над непобедения до тоси момент Денис Нуря в основен двубой от галавечер в неделя (05.04) в "WIN Entertainment Centre" в Уолонгонг, Австралия.

Цзю изпрати Нуря в нокдаун в четвъртия рунд и изглеждаше, че може да приключи мача преди финалния гонг, но вместо това предпочете да доведе битката до решение (100-88 и в трите съдийски карти).

„Опитвах се да го нокаутирам“, заяви Цзю след мача.

Въпреки това беше разбираемо, че Цзю не търсеше непременно ожесточена битка, особено предвид предишните му резултати – загубите с нокаут от Бахрам Муртазалиев през 2024 г. и от Себастиан Фундора в реванша им през 2025 г.

Статистиката на CompuBox беше категорична в полза на наследника на боксовата фамилия Цзю. Той пласира 236 от 573 общо удара, включително 155 от 323 силови. Нуря, от своя страна, уцели 94 от 380 общо, включително 59 от 199 силови удара.

С победата си над Нурджа, 31-годишният Цзю от Сидни, Австралия, вече има баланс от 27-3 (18 с нокаут). Нурджа, също на 31 години, от Албания, вече е с актив 20-1 (9 с нокаут).