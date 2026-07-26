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Тим Цзю надигра Ерол Спенс и го прати в пенсия

  • 26 юли 2026 | 09:41
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Тим Цзю надигра Ерол Спенс и го прати в пенсия

Тим Цзю записа успех по-рано днес (26.07) в Сидни, Австралия срещу завърналия се на ринга Ерол Спенс-младши.

Спенс, бивш шампион в полусредна категория и редовен участник в различни класации „паунд-фор-паунд“ в продължение на няколко години, просто не беше на предишното си ниво. Това се случи след тригодишно отсъствие и качване с две теглови дивизии. 36-годишният Спенс (28-2, 22 нокаута) беше смел и корав, но значително по-бавен от преди, не успя да генерира същата сила и не намери постоянство в действията си.

С напредването на мача той очевидно имаше проблеми с издръжливостта си, което само влоши нещата. Цзю (28-3, 18 нокаута) не оказа огромен натиск, а просто успя да надиграе Спенс по точки в рамките на 12 рунда.

Съдиите отсъдиха двубоя 117-111, 117-111 и 118-110 в полза на Цзю.

„72.6 кг. е новата ми дивизия и се чувствам силен“, заяви Цзю след мача. „Имаше моменти, в които имах безсънни нощи, мислейки си: „Човече, дали не надскачам възможностите си? Как ще се почувствам срещу легенда като него?“. Но се получи страхотно шоу и разбирам защо той е един от великите.“

Цзю сподели, че се надява да се бие за нова световна титла, вече в средна категория, и добави, че „победата над велик боксьор като Ерол Спенс е по-важна от всяка световна титла за мен“.

Ерол Спенс-младши пък обяви оттеглянето си след загубата

„Беше страхотен мач. Поздравления за Тим и Джеф Фенек“, каза Спенс. „Добро представяне от страна на Тим. Аз отговорих на много въпроси за себе си, а сега е време да се прибера у дома при семейството си и да започна нов живот.“

Помолен да уточни дали това означава, че се оттегля, Спенс отговори: „Да, със сигурност. Разумът ми е непокътнат. Парите ми са добре и работят за себе си, така че всичко е наред, човече. Имам прекрасно семейство и благодаря на Бог, че мога да напусна този спорт с непокътнати способности и със семейството до мен. Всичко ще бъде наред.“

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