Берое с невероятен обрат срещу ЦСКА и 9 спасени мачбола въпреки 35-те точки на Димитър Димитров

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) записа невероятна втора победа в WINBET Супер Волей. Играчите на Мирослав Живков надделяха у дома в страхотен волейболен трилър над ЦСКА с 3:2 (23:25, 25:16, 18:25, 37:35, 21:19) в най-интересния мач от междинния 3-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Иван Вазов".

По този начин старозагорци са 3-и във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 5 точки. ЦСКА пък е на 4-о място с 1 победа, 1 загуба и 4 точки.

В редовния 4-и кръг Берое ще гостува на Монтана, докато "червените" са домакини на новака Металург (Перник). Срещите са съответно в събота (7 ноември) от 18,00 часа и в петък (6 ноември) от 19,30 часа.

Двата тима сътвориха истински спектакъл за феновете. "Червените", водени от Александър Попов, измъкнаха първата част с 25:23. Берое отвърна светкавично с разгромно 25:16 във втория гейм, но ЦСКА отново поведе след 25:18 в третия. Това, което последва, ще се помни дълго. Четвъртият гейм се превърна в гладиаторска битка на нерви – след поредица от спасени мачболи и геймболи, старозагорци показаха характер и изравниха след 37:35. Драмата достигна своя пик в тайбрека, където играта отново вървеше точка за точка, за да се стигне до крайното 21:19 и 3:2 в полза на Берое.

Най-резултатен за Берое стана Якуб Жонца с 21 точки (1 блок, 41% ефективност в атака и 69% позитивно посрещане - +11), а влезлият като резерва Николай Котевски 18 точки (4 блока, 2 аса и 60% ефективност в атака - +10) за победата.

Но за Играч на мача беше обявен Иван Латунов от победителите, който реализира 14 точки (4 блока и 59% ефективност в атака - +14) за успеха.

За ЦСКА Димитър Димитров, който влезе като резерва още в първия гейм, реализира фантастичните 35 точки (2 блока, 1 ас и 47% ефективност в атака - +23), но и те се оказаха недостатъчни за победата. Тодор Костов завърши с 16 точки за гостите.

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) – ЦСКА 3:2 (23:25, 25:16, 18:25, 37:35, 21:19)

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев 4, Якуб Жонца 21, Иван Латунов 14, Александър Кордев 1, Теодор Каменов 15, Никола Йорета 10 - Петър Каракашев-либеро (Николай Котевски 18, Никола Градинаров 4, Георги Тонев 1, Габриел Руменов, Йенджей Зиолковски 2, Александър Диков-либеро)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЦСКА: Николай Великов 1, Станислав Кулагин 3, Стойко Ненчев 6, Тодор Костов 16, Николай Пенчев 9, Ахмед Диа 1 – Мартин Божилов-либеро (Димитър Димитров 35, Захари Згуров 11, Еван Георгиев, Петър Господарски 1, Константин Митев, Даниел Тихолов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.

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