Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Металург с първа победа в WINBET Супер Волей

  • 3 ное 2026 | 21:23
  • 724
  • 1
Металург с първа победа в WINBET Супер Волей

Новакът в WINBET Супер Волей Металург (Перник) записа първа победа за сезона. Воденият от Франческо Моло тим се наложи категорично като домакин на Дунав (Русе) с 3:0 (25:20, 25:15, 25:22) в среща от междинния 3-и кръг, играна тази вечер пред около 600 зрители в зала "Борис Гюдеров".

Така перничани са с 1 победа, 2 загуби и 3 точки във временното класиране, а Дунав са с 1 победа, 1 загуба и също 3 точки в актива си.

В редовния 4-и кръг Металург ще гостува на ЦСКА, докато русенци са отново гости, но на Пирин (Разлог). Мачовете са съответно в петък (6 ноември) от 19,30 часа и в събота (7 ноември) от 18,00 часа.

Над всички за Металург бе диагоналът Мариян Наков, който заби страхотните 19 точки (1 блок, 3 аса и 50% ефективност в атака - +15) за победата. Християн Великов и Константин Манолев добавиха още 8 и 7 точки.

За Дунав Кацпер Внук беше единственият с двуцифров актив, след като приключи с 12 точки (1 блок и 42% ефективност в атака - -1).

МЕТАЛУРГ (ПЕРНИК) – ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:20, 25:15, 25:22)

МЕТАЛУРГ: Томислав Русев 5, Кристоф Тот 4, Красимир Митев 4, Мариян Наков 19, Константин Манолев 7, Християн Великов 8 - Христо Колев-либеро (Любослав Симеонов 1, Нико Инджелиев, Дейвид Барутов)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО МОЛО

ДУНАВ: Кацпер Внук 12, Карлос Лареа 8, Ангел Павлов 2, Владимир Христов 5, Любчо Янков 4, Маркус Венсбергс 1 - Симеон Добрев-либеро (Георги Антов 5, Христо Костов, Александър Шопов, Атанас Митев)

Старши треньор: КРАСИМИР МИРОНОВ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов в идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов и Аспарух Аспарухов в идеалния отбор на кръга в Полша

  • 3 ное 2026 | 16:11
  • 2545
  • 2
Братя Николови и Лубе с 3 от 3 в Италия

Братя Николови и Лубе с 3 от 3 в Италия

  • 1 ное 2026 | 21:51
  • 7309
  • 8
Джанлоренцо Бленджини и Милано продължават непобедени в Италия

Джанлоренцо Бленджини и Милано продължават непобедени в Италия

  • 1 ное 2026 | 21:07
  • 3660
  • 1
Драган Нешич: Поздравления за ЦСКА, имаме още много работа

Драган Нешич: Поздравления за ЦСКА, имаме още много работа

  • 1 ное 2026 | 17:33
  • 2077
  • 1
Юлия Иванова: Имахме шанс да затворим мача по-рано, нужен е видеочек и при жените

Юлия Иванова: Имахме шанс да затворим мача по-рано, нужен е видеочек и при жените

  • 1 ное 2026 | 17:16
  • 1879
  • 2
ЦСКА надделя драматично над Левски в петгеймов волейболен сблъсък

ЦСКА надделя драматично над Левски в петгеймов волейболен сблъсък

  • 1 ное 2026 | 16:01
  • 5693
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 21:50
  • 310581
  • 93
Барселона 1:0 Астън Вила, Ямал даде ранна преднина на домакините

Барселона 1:0 Астън Вила, Ямал даде ранна преднина на домакините

  • 3 ное 2026 | 20:57
  • 2005
  • 8
Ман Юнайтед 0:1 Рома, "вълците" взимат ранна преднина

Ман Юнайтед 0:1 Рома, "вълците" взимат ранна преднина

  • 3 ное 2026 | 21:59
  • 1460
  • 2
Атлетико Мадрид 0:0 Байерн (Мюнхен), Алварес пропусна да открие рано

Атлетико Мадрид 0:0 Байерн (Мюнхен), Алварес пропусна да открие рано

  • 3 ное 2026 | 22:00
  • 1188
  • 1
Фейенорд 0:1 Интер, ранен гол за гостите

Фейенорд 0:1 Интер, ранен гол за гостите

  • 3 ное 2026 | 22:02
  • 1017
  • 0
Виляреал 0:2 ПСЖ, два бързи гола на гостите

Виляреал 0:2 ПСЖ, два бързи гола на гостите

  • 3 ное 2026 | 22:00
  • 1149
  • 1