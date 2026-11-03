Металург с първа победа в WINBET Супер Волей

Новакът в WINBET Супер Волей Металург (Перник) записа първа победа за сезона. Воденият от Франческо Моло тим се наложи категорично като домакин на Дунав (Русе) с 3:0 (25:20, 25:15, 25:22) в среща от междинния 3-и кръг, играна тази вечер пред около 600 зрители в зала "Борис Гюдеров".

Така перничани са с 1 победа, 2 загуби и 3 точки във временното класиране, а Дунав са с 1 победа, 1 загуба и също 3 точки в актива си.

В редовния 4-и кръг Металург ще гостува на ЦСКА, докато русенци са отново гости, но на Пирин (Разлог). Мачовете са съответно в петък (6 ноември) от 19,30 часа и в събота (7 ноември) от 18,00 часа.

Над всички за Металург бе диагоналът Мариян Наков, който заби страхотните 19 точки (1 блок, 3 аса и 50% ефективност в атака - +15) за победата. Християн Великов и Константин Манолев добавиха още 8 и 7 точки.

За Дунав Кацпер Внук беше единственият с двуцифров актив, след като приключи с 12 точки (1 блок и 42% ефективност в атака - -1).

МЕТАЛУРГ (ПЕРНИК) – ДУНАВ (РУСЕ) 3:0 (25:20, 25:15, 25:22)

МЕТАЛУРГ: Томислав Русев 5, Кристоф Тот 4, Красимир Митев 4, Мариян Наков 19, Константин Манолев 7, Християн Великов 8 - Христо Колев-либеро (Любослав Симеонов 1, Нико Инджелиев, Дейвид Барутов)

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО МОЛО

ДУНАВ: Кацпер Внук 12, Карлос Лареа 8, Ангел Павлов 2, Владимир Христов 5, Любчо Янков 4, Маркус Венсбергс 1 - Симеон Добрев-либеро (Георги Антов 5, Христо Костов, Александър Шопов, Атанас Митев)

Старши треньор: КРАСИМИР МИРОНОВ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google