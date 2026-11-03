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Интер отива с едно наум в Ротердам

  • 3 ное 2026 | 07:30
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Интер отива с едно наум в Ротердам

Във вторник, 3 ноември 2026 г., от 22:00 ч. българско време, отборите на Фейенорд и Интер се изправят един срещу друг в мач от 4 кръг на основната фаза в Шампионската лига. Срещата ще се изиграе на "Стадион Фейенорд" в Ротердам. Главен съдия на сблъсъка е шведският рефер Глен Ниберг.

След първите три кръга в турнира нидерландският тим заема 26-о място в класирането с актив от 3 точки (1 победа и 2 загуби) и голова разлика 4:8. Фейенорд стартира кампанията с домакинска победа с 3:2 срещу Комо, но след това отстъпи с 0:1 при гостуването си на Бетис.

В Ередивизи обаче ротердамци се представят отлично, като още нямат загуба от началото на сезона и са лидер в класирането в Ередивизи. Затова Интер със сигурност отива с едно наум в Нидерландия за това гостуване.

Италианският гигант се намира на 20-о място в таблицата на Шампионската лига, също с 3 точки от 3 мача (1 победа и 2 загуби) и голова разлика 5:6. Тимът постигна първия си успех в европейския турнир в миналия кръг, надигравайки Шахтьор (Донецк) с 1:0 у дома.

Интер не сгреши в реванша с Фейенорд и дори спести сили за първенството
Интер не сгреши в реванша с Фейенорд и дори спести сили за първенството

В Серия А съставът, воден от Кристиан Киву, бе в серия от три поредни победи: 3:1 срещу Болоня, 2:1 срещу Фиорентина и 2:0 срещу Венеция. През миналия уикенд обаче "нерадзурите" допуснаха поражение с 1:3 от градския си съперник Милан.

В последните 2 мача между двата отбора, изиграни през март 2025 г. в елиминациите на турнира, Интер записва 2 победи, а Фейенорд няма нито един успех. Първата среща в Ротердам завърши при резултат 0:2 за италианците, а в реванша Интер отново победи с 2:1 на свой терен.

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву заяви преди двубоя, че според изчисленията 16 точки ще са достатъчни за класиране в първите осем на турнира. Наставникът на домакините Джовани ван Бронкхорст пък подчерта, че предишната им победа срещу италианския Комо с 3:2 не гарантира нищо срещу опитен съперник като Интер.

Ван Бронкхорст преди Фейенорд да срещне Интер: Те са завършен отбор
Ван Бронкхорст преди Фейенорд да срещне Интер: Те са завършен отбор

Фейенорд има сериозни кадрови затруднения в защитната си линия. Извън строя поради контузии са защитниците Джери Сейнт Жуст, Барт Нювкуп, Гийс Смал, Джордан Бос и Томас Беелен, както и нападателите Шакийл ван Перси и Рейс Нелсън.

В състава на Интер поради наказание мача пропуска защитникът Алесандро Бастони, който бе изгонен в двубоя срещу Шахтьор (Донецк). С контузии са Джон Стоунс, капитанът Лаутаро Мартинес, Луиш Енрике и Къртис Джоунс. В тима след контузия се завръща Бенжамен Павар, а вратарят Иван Проведел също е в групата след прекарано заболяване.

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Снимки: Gettyimages

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