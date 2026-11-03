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Георги Боянов е MVP на месец октомври в Sesame НБЛ

  • 3 ное 2026 | 20:17
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Георги Боянов е MVP на месец октомври в Sesame НБЛ

Баскетболистът на Миньор 2015 Георги Боянов бе отличен за силното си представяне от началото на сезона. Той заслужи званието MVP на Sesame Национална Баскетболна Лига за месец октомври.

Крилото на перничани впечатли с постоянството и силните си изяви в първите мачове от сезон 2026/2027, като завърши периода с коефициент на полезно действие от 30.3 на мач.

Георги Боянов регистрира средни показатели от 25 точки, 7.7 борби и 2.3 асистенции, затвърждавайки ключовата си роля в състава на Миньор 2015. С представянето си опитният баскетболист бе сред основните двигатели на успешния старт на „жълто-черните“, които през октомври достигнаха до три поредни победи - съответно над Шумен със 123-101, над Ботев Академик с 96-93 и над Берое Стара Загора със 110-104.

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