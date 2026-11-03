Борислав Младенов ще играе с важен за него номер в Черно море

Новото попълнение на Черно море Навибулгар Борислав Младенов вече избра номера, който ще носи на екипа си през този сезон. 26-годишният баскетболист си избра №12, който носеше легендарният му баща Георги Младенов през своята кариера, научи Sportal.bg.
Иначе 204-сантиметровото крило залага в клубните си отбори на №0, но този път той е зает от гарда на "моряците" Къртис Джоунс.
От варненския клуб обявиха трансфера на Младенов вчера с постове в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук, а по всяка вероятност той ще направи своя дебют още в следващия кръг, когато на 7 ноември (събота) Черно море гостува на Локомотив Пловдив. Срещата е от 18:00 часа в зала "Сила".
Снимки: Sportal.bg