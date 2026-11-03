Ти Джей Шортс е MVP на месеца в Евролигата

Ти Джей Шортс не губи никакво време, за да се утвърди като водеща фигура във Валенсия. Плеймейкърът, който се присъедини към испанския тим през изминалото лято, бе обявен за MVP на Евролигата за месец октомври, след като изведе отбора до баланс от шест победи и три поражения в първите девет двубоя от кампанията.

Силният старт идва след период на мащабни промени във Валенсия. След като през миналия сезон отборът достигна до първата си историческа Финална четворка в турнира, клубът се раздели с треньор №1 в надпреварата Педро Мартинес и няколко ключови баскетболисти, сред които попадналият в Идеалната петица на сезона и MVP на плейофите Жан Монтеро. Шортс пое ролята на основен диригент на играта и запази победния ритъм на тима.

Американецът записва средно по 17.1 точки, 5.7 асистенции, 1.8 борби и 0.9 отнети топки в деветте си изиграни мача. Той заема трета позиция в класирането на Евролигата както при реализаторите, така и при подавачите, като същевременно дели второто място по коефициент на полезно действие (20.7). В шестте спечелени от Валенсия срещи той натрупа общ плюс-минус показател от впечатляващите +89.

„Всички знаят каква беше моята история през миналия сезон. За мен това беше просто урок. Сега се чувствам уверен да бъда тук, във Валенсия, и отново да имам роля, в която наистина мога да блесна. Чувствам се прероден и щастлив, че отново се наслаждавам на играта. Престоят ми тук до момента ми носи огромно удоволствие“, заяви Шортс в подкаста „Евролига и приятели: MVP Разговори“ пред Девин Уилямс.

Уилямс, известен като създател на видеосъдържание и баскетболен специалист, има над 566 000 последователи в Инстаграм и повече от 713 000 абонати в YouTube. Той вече има съвместни проекти с Евролигата в социалните мрежи за анализиране на звездите от турнира и е отразявал плейофни битки в Барселона, Атина и Каунас.

Най-силното представяне на гарда дойде в седмия кръг при завръщането му в залата на бившия му клуб Париж. Във френската столица, където заслужи място в Идеалната петица на турнира, той наниза 25 точки, направи 9 асистенции и овладя 4 борби за върхов за сезона коефициент от 34, подпечатвайки победата на Валенсия със 104-93. Местните привърженици скандираха „MVP“ към гостуващия плеймейкър през целия двубой. Шортс намира сериозни паралели между състава на парижани от сезон 2024/25 и настоящата селекция на Валенсия.

„Първото сходство е темпото, с което играем. Всички знаят, че в Париж залагахме на изключително динамичен баскетбол, много бърза игра, чести стрелби от тройката и нападения в преход. Тук, във Валенсия, виждаме почти идентична система. Това е модел, в който мога да разгърна потенциала си, и това повлия сериозно на решението ми да премина в отбора. Играчите разбира се са различни, но когато целият колектив повярва в стратегията, успехите идват. Засега се справяме отлично в началото на кампанията и целта ни е да запазим тази линия и да постигнем нещо специално“, допълни Шортс.

Валенсия разчиташе осезаемо на своя лидер още от откриващия кръг, когато той отбеляза 26 точки, включително победния кош, овладя 1 борба, направи 2 асистенции, открадна 1 топка и завърши с коефициент 20 при успеха с 96-94 срещу Бешикташ. При разгрома със 111-88 над Баскония американецът се отличи с 12 точки, 10 асистенции, 1 открадната топка и индекс 20. Последваха 17 точки, 4 борби, 6 асистенции, 1 чадър и коефициент 22 при победата над АСВЕЛ Вильорбан със 105-92, както и 15 точки, 7 асистенции, 1 отнета топка и рейтинг 17 при домакинския триумф с 93-82 над Апоел Тел Авив.

В мача срещу защитаващия титлата си шампион Олимпиакос Шортс се отчете с 16 точки, 1 борба, 5 асистенции, 3 откраднати топки и коефициент 18 при загубата след продължение с 97-102, а срещу Макаби Тел Авив добави 9 точки, 3 борби, 4 асистенции и рейтинг 13 при поражението с 88-91. След сблъсъка с Париж той реализира 23 точки, 2 борби и 3 асистенции за коефициент 25 при успеха с 86-78 над Фенербахче. Месецът за него завърши с 11 точки, 1 борба, 5 асистенции, 2 отнети топки и рейтинг 17 при загубата от Барселона с 94-98.

Шортс подчерта, че във Валенсия изцяло игнорират скептичните коментари още от лятната подготовка:

„Мисля, че мнозина ни отписаха предварително и смятаха, че няма да бъдем фактор в битката за плейофите. Нашата цел е просто да премахнем подобни очаквания. Фокусирани сме върху това да ставаме по-добри с всеки изминал ден в тренировките, да излизаме на паркета пределно мобилизирани за всяка среща и да даваме максимума от себе си. Резултатите сами ще покажат стойността ни. Подобни подценявания ни служат като допълнителна мотивация, както е при всеки състезател.“

Отличието за Най-полезен играч на месеца се връчва за 21-ви пореден сезон. Носителят се определя от ръководството на Евролигата въз основа на личните изяви на състезателя и резултатите на неговия отбор в рамките на отчетния период. Октомврийската награда обхвана мачовете от първия до деветия кръг, като първите два кръга се изиграха в края на септември.

За Ти Джей Шортс това е второ подобно признание в кариерата. Първото му отличие дойде през ноември 2024 година с екипа на Париж – едва във втория му пълен месец в Евролигата, през сезон, в който записа средно по 19.0 точки и 7.3 асистенции и заслужи място в Идеалния отбор на турнира.

След като през изминалата кампания записваше средно по 8,1 точки за Панатинайкос, той демонстрира същата отлична форма и с екипа на Валенсия.

Шортс стана едва вторият състезател в историята на испанския клуб, заслужил приза за Най-полезен играч на месеца, като по този начин се нареди до постижението на Никола Калинич от февруари 2021 година. Тимът ще разчита на неговото силно представяне и през ноември, докато срещите от редовния сезон продължават.

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Снимки: Gettyimages