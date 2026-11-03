Оклахома Сити ще извади от употреба номера на Ръсел Уестбрук през февруари

Отборът на Оклахома Сити Тъндър ще извади от употреба номера на Ръсел Уестбрук със специална церемония на 7 февруари 2027 година, съобщава ESPN.

38-годишният гард сложи край на състезателната си кариера в Националната баскетболна асоциация (НБА) през август след 18 сезона в лигата. Неговият номер 0 (нула) ще бъде вторият в историята на клуба, след този на Ник Колисън, който е изваден от употреба.

Ръсел Уестбрук беше избран под номер 4 в драфта на новобранците в НБА през 2008 година - няколко дни преди тимът да приеме името "Тъндър" и да се премести от Сиатъл в Оклахома Сити. Той игра за отбора в първите 11 сезона от кариерата си и заедно с Кевин Дюрант превърна "гръмотевиците" в един от най-сериозните претенденти в лигата, но така и не стигна до титлата.

След напускането на Дюрант, през сезон 2016/17 Уестбрук стана първият играч след Оскар Робъртсън, който да има средно трипъл-дабъл на мач и бе избран за Най-полезен играч. Той поддържаше същите показатели и през следващите два сезона, които му бяха последни с екипа на Тъндър.

"Много играчи оставят следа, но само великите оставят наследство. Наследството на Ръсел Уестбрук беше създадено на терена и в общността. Неговата нагласа беше непоколебима, а отдадеността му - безгранична. Именно поради всички тези причини гражданите на Оклахома го приемат като един от своите, а неговият номер ще бъде издигнат завинаги под сводовете на залата в Оклахома Сити", заяви генералният мениджър на тима Сам Прести.

През сезон 2018/19 Уестбрук беше изпратен в състава на Хюстън Рокетс като част от сериозни промени, довели до шампионската титла на Тъндър през 2024/25. По-късно гардът игра за Вашингтон Уизардс, Лос Анджелис Лейкърс, Лос Анджелис Клипърс, Денвър Нъгетс и приключи кариерата си в Сакраменто Кингс.

Ръсел Уестбрук е деветкратен участник в Мача на звездите и през 2021-ва беше избран за член на юбилейния отбор на НБА за 75-ата годишнина на лигата.

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