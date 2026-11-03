Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Оклахома Сити ще извади от употреба номера на Ръсел Уестбрук през февруари

  • 3 ное 2026 | 13:29
  • 335
  • 0
Оклахома Сити ще извади от употреба номера на Ръсел Уестбрук през февруари

Отборът на Оклахома Сити Тъндър ще извади от употреба номера на Ръсел Уестбрук със специална церемония на 7 февруари 2027 година, съобщава ESPN.

38-годишният гард сложи край на състезателната си кариера в Националната баскетболна асоциация (НБА) през август след 18 сезона в лигата. Неговият номер 0 (нула) ще бъде вторият в историята на клуба, след този на Ник Колисън, който е изваден от употреба.

Ръсел Уестбрук беше избран под номер 4 в драфта на новобранците в НБА през 2008 година - няколко дни преди тимът да приеме името "Тъндър" и да се премести от Сиатъл в Оклахома Сити. Той игра за отбора в първите 11 сезона от кариерата си и заедно с Кевин Дюрант превърна "гръмотевиците" в един от най-сериозните претенденти в лигата, но така и не стигна до титлата.

След напускането на Дюрант, през сезон 2016/17 Уестбрук стана първият играч след Оскар Робъртсън, който да има средно трипъл-дабъл на мач и бе избран за Най-полезен играч. Той поддържаше същите показатели и през следващите два сезона, които му бяха последни с екипа на Тъндър.

"Много играчи оставят следа, но само великите оставят наследство. Наследството на Ръсел Уестбрук беше създадено на терена и в общността. Неговата нагласа беше непоколебима, а отдадеността му - безгранична. Именно поради всички тези причини гражданите на Оклахома го приемат като един от своите, а неговият номер ще бъде издигнат завинаги под сводовете на залата в Оклахома Сити", заяви генералният мениджър на тима Сам Прести.

През сезон 2018/19 Уестбрук беше изпратен в състава на Хюстън Рокетс като част от сериозни промени, довели до шампионската титла на Тъндър през 2024/25. По-късно гардът игра за Вашингтон Уизардс, Лос Анджелис Лейкърс, Лос Анджелис Клипърс, Денвър Нъгетс и приключи кариерата си в Сакраменто Кингс.

Ръсел Уестбрук е деветкратен участник в Мача на звездите и през 2021-ва беше избран за член на юбилейния отбор на НБА за 75-ата годишнина на лигата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс пи вино от чашата на фен и туърква при победата на 76ърс срещу Булс

ЛеБрон Джеймс пи вино от чашата на фен и туърква при победата на 76ърс срещу Булс

  • 3 ное 2026 | 11:38
  • 878
  • 1
Неудържимият Лука Дончич с нов спектакъл, Лейкърс прегазиха Маями Хийт

Неудържимият Лука Дончич с нов спектакъл, Лейкърс прегазиха Маями Хийт

  • 3 ное 2026 | 11:14
  • 1220
  • 1
Атланта Хоукс се измъчи срещу шестте здрави играчи на Индиана Пейсърс

Атланта Хоукс се измъчи срещу шестте здрави играчи на Индиана Пейсърс

  • 3 ное 2026 | 10:28
  • 637
  • 0
Макси и завърналите се звезди на 76ърс прегазиха Чикаго Булс

Макси и завърналите се звезди на 76ърс прегазиха Чикаго Булс

  • 3 ное 2026 | 09:43
  • 896
  • 0
Гилджъс-Алекзандър избухна с 43 точки в първия мач от серията между Оклахома и Кливланд

Гилджъс-Алекзандър избухна с 43 точки в първия мач от серията между Оклахома и Кливланд

  • 3 ное 2026 | 09:01
  • 2085
  • 0
Резултати от днешните мачове в НБА

Резултати от днешните мачове в НБА

  • 3 ное 2026 | 08:04
  • 2977
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 14750
  • 27
Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

Трус в Спартак (Варна) - смяна на треньора и двама основни играчи отстранени

  • 3 ное 2026 | 12:16
  • 8681
  • 14
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 8540
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 302443
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 9479
  • 7
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 11793
  • 45