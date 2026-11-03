Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Джокович с трудна победа на старта в Париж

  • 3 ное 2026 | 19:58
  • 479
  • 0
Джокович с трудна победа на старта в Париж

Бившият номер едно в света Новак Джокович победи Валантен Вашро в първия кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Париж. Рекордьорът по титли от Големия шлем спечели с 6:7(5), 7:5, 6:1 след повече от 2 часа и половина битка и все още може да се надява да се класира за финалния турнир на ATP в Торино, който ще завърши сезона.

Седемкратният шампион от Париж, който участва на турнира за първи път от 2023 г., ще трябва да стигне до полуфиналите, за да се надява да бъде сред осемте най-добри играчи за сезона, които ще се играят в Италияна заключителния за годината турнир от 15 до 22 ноември.

Сърбинът трябваше доста да се потруди, за да спечели срещу монегаския тенисист, който го победи в първата им среща на полуфиналите в Шанхай през 2025 г., по пътя си към първата си титла.

В следващия кръг сърбинът ще се изправи срещу австралийския квалификант Ринки Хиджиката.

Джокович загуби първия сет след тайбрек, а във втория изоставаше с пробив, но успя да осъществи обрат - да  вземе втората част със 7:5 и да спечели убедително решителния трети сет срещу Вашро, който преди два дни спечели титлата в Базел.

15-ият в схемата Лърнър Тиен от САЩ също продължава напред след победа срещу парагваеца Адолфо Вайехо с 6:3, 5:7, 7:5, а друг американец - номер 12 Томи Пол, преодоля съпротивата на датчанина Холгер Руне със 7:5, 6:4.

14-ият поставен Брендън Накашима приключи участието си след загуба от италианеца Матео Беретини с 4:6, 6:3, 6:7(8).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Надал с удоволствие би направил демо мач с Федерер

Надал с удоволствие би направил демо мач с Федерер

  • 3 ное 2026 | 17:31
  • 702
  • 0
Французин не можа да стане рекордьор в Париж

Французин не можа да стане рекордьор в Париж

  • 3 ное 2026 | 16:54
  • 490
  • 0
Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

Може ли Фереро да превърне Шелтън в шампион от Големия шлем

  • 3 ное 2026 | 15:57
  • 764
  • 0
Адриан Андреев преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Италия

Адриан Андреев преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Италия

  • 3 ное 2026 | 15:22
  • 485
  • 0
Сезон 2026 за Григор Димитров приключи

Сезон 2026 за Григор Димитров приключи

  • 3 ное 2026 | 15:02
  • 7017
  • 18
Джак Дрейпър: Цяло поколение е поставено в опасност

Джак Дрейпър: Цяло поколение е поставено в опасност

  • 3 ное 2026 | 14:30
  • 886
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС премести мач на ЦСКА

БФС премести мач на ЦСКА

  • 3 ное 2026 | 17:36
  • 16367
  • 68
Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

Шампион с Испания влиза в щаба на Игор Йовичевич

  • 3 ное 2026 | 17:31
  • 9633
  • 7
Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 27652
  • 74
Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

Тервел Замфиров пред Sportal.bg: Това лято фармакологията беше четеш и ревеш, но започнах да играя и баскетбол

  • 3 ное 2026 | 14:28
  • 5587
  • 7
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 306014
  • 88
Започнаха първите два мача от вечерта в ШЛ: Галатасарай бързо взе преднина от два гола

Започнаха първите два мача от вечерта в ШЛ: Галатасарай бързо взе преднина от два гола

  • 3 ное 2026 | 17:45
  • 11897
  • 9