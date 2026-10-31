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  1. Sportal.bg
  2. РБ Лайпциг

РБ (Лайпциг) не се затрудни с Шалке 04 като гост

  • 31 окт 2026 | 18:27
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РБ (Лайпциг) не се затрудни с Шалке 04 като гост

РБ (Лайпциг) затвърди силната си форма с трета поредна победа, надигравайки Шалке 04 с 2:0 като гост в мач от осмия кръг на Бундеслигата. Успехът е пети за отбора в първенството, с което той остава в близост до върха. И този път изключително се представи Антонио Нуса, който вкара първия гол и асистира за втория. така вече националът на Норвегия има 5 гола и 7 асистенции в 10 срещи този сезон.

Другият герой за Лайпциг в Гелзенкирхен беше Ромуло. Бившият нападател на Станимир Стоилов в Гьозтепе спечели дузпа, от която Нуса беше точен за 1:0 в 37-ата минута. В 78-ата бразилецът получи пас от своя съотборник и реши всичко с удар за 2:0.

Победата е добре дошла за самочувствието на “червените бикове”, които в сряда приемат Манчестър Сити в среща от Шампионската лига.

Шалке 04 пък остава под чертата, като има само един успех за последните два месеца. На всичко отгоре “кралскосините” са само с един гол в изминалите си шест срещи.

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