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Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Тайван

  • 3 ное 2026 | 11:02
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Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Тайван

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 100" на твърда настилка в Тайван с награден фонд 177 000 долара.

28-годишният българин и Давид Поляк (Чехия), поставени под №4 в схемата, победиха с 6:3, 7:6(4) Тошихиде Мацуи (Япония) и Рамкумар Раманатан (Индия) след 76 минути игра.

Донски и Поляк спечелиха първия сет с единствен пробив в шестия гейм. Българинът и чехът изостанаха с 1:4 във втората част, но успяха да изравнят при 4:4, а след това се стигна до тайбрек. В него Донски и Поляк поведоха с 6:4 точки и реализираха първия си мачбол за крайния успех.

За място на полуфиналите българинът и чехът ще играят срещу победителите от двубоя между Фин Бас и Скот Дънкан (Великобритания) и Рей Хо (Тайван) и Мили Поличак (Хърватия). За победата си Александър Донски заработи 20 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 81-во място.

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