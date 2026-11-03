Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Отложиха Купата на Азия

  • 3 ное 2026 | 09:47
  • 572
  • 0
Отложиха Купата на Азия

Турнирът за Купата на Азия по футбол, който по програма трябваше да се състои в началото на следващата година в Саудитска Арабия, беше отложен и ще започне в края на декември 2027-а от съображения за сигурност заради нестабилната обстановка в региона, съобщиха от континенталната футболна федерация (АФК).

На 10 октомври по международното летище в столицата Рияд 12 души бяха убити, а над 300 ранени в най-сериозния инцидент на територията на Саудитска Арабия от повече от десетилетие.

От организационния комитет на турнира обявиха, че са взели решение надпреварата да бъде пренасрочена "заради настоящите извънредни обстоятелства, свързани с настабилната ситуация в региона, включително значителните логистични трудности и рестрикции за пътувания".

Турнирът трябваше да се играе в периода 7 януари - 5 февруари, но новите дати на провеждането му са от 23 декември 2027 до 21 януари 2028 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Пари Сен Жермен не мисли да намалява темпото

Пари Сен Жермен не мисли да намалява темпото

  • 3 ное 2026 | 06:31
  • 2172
  • 1
Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 06:06
  • 3485
  • 6
Атлетико Мадрид срещу Байерн (Мюнхен) в в люта битка в Шампионската лига

Атлетико Мадрид срещу Байерн (Мюнхен) в в люта битка в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:35
  • 3322
  • 2
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 7142
  • 7
Гасперини: Ман Юнайтед е в труден период, но това не бива да ни разсейва

Гасперини: Ман Юнайтед е в труден период, но това не бива да ни разсейва

  • 3 ное 2026 | 04:36
  • 1569
  • 0
Нуно Еспирито Санто е под сериозно напрежение в Уест Хам

Нуно Еспирито Санто е под сериозно напрежение в Уест Хам

  • 3 ное 2026 | 03:29
  • 3169
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 4962
  • 12
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 2781
  • 0
Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

  • 3 ное 2026 | 10:32
  • 937
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 301170
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 7142
  • 7
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 7203
  • 24