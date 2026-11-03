Отложиха Купата на Азия

Турнирът за Купата на Азия по футбол, който по програма трябваше да се състои в началото на следващата година в Саудитска Арабия, беше отложен и ще започне в края на декември 2027-а от съображения за сигурност заради нестабилната обстановка в региона, съобщиха от континенталната футболна федерация (АФК).

На 10 октомври по международното летище в столицата Рияд 12 души бяха убити, а над 300 ранени в най-сериозния инцидент на територията на Саудитска Арабия от повече от десетилетие.

The 2027 Asian Cup in Saudi Arabia has been postponed because of a series of deadly attacks on the host country. https://t.co/mzALQGKR0F — BBC Sport (@BBCSport) November 3, 2026

От организационния комитет на турнира обявиха, че са взели решение надпреварата да бъде пренасрочена "заради настоящите извънредни обстоятелства, свързани с настабилната ситуация в региона, включително значителните логистични трудности и рестрикции за пътувания".

Турнирът трябваше да се играе в периода 7 януари - 5 февруари, но новите дати на провеждането му са от 23 декември 2027 до 21 януари 2028 година.

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Снимки: Imago