Дейвид Мойс не е отписал Грийлиш

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс заяви, че има възможност Джак Грийлиш отново да играе за клуба. Бившият английски национал пропусна последните два мача на тима, след като “карамелите” го наказаха за дисциплинарни провинения. Според английските медии футболистът се е отдал на забавления с алкохол в заведения в дни, в които е трябвало да спазва режим.

Евертън спечели двата мача, които Грийлиш пропусна. След вчерашната победа над Нюкасъл Мойс бе попитан по темата: “Това, което мога да кажа, е, че той не е на разположение в момента. Ще решим с клуба кога е възможно да се завърне”.

David Moyes bluntly shuts down Jack Grealish questions as Everton snub continues https://t.co/t3SuuMtvFg https://t.co/zvC3WIPNj0 — Mirror Football (@MirrorFootball) November 3, 2026

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