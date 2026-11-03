Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън

Дейвид Мойс не е отписал Грийлиш

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 410
  • 2

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс заяви, че има възможност Джак Грийлиш отново да играе за клуба. Бившият английски национал пропусна последните два мача на тима, след като “карамелите” го наказаха за дисциплинарни провинения. Според английските медии футболистът се е отдал на забавления с алкохол в заведения в дни, в които е трябвало да спазва режим.

Евертън спечели двата мача, които Грийлиш пропусна. След вчерашната победа над Нюкасъл Мойс бе попитан по темата: “Това, което мога да кажа, е, че той не е на разположение в момента. Ще решим с клуба кога е възможно да се завърне”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Пари Сен Жермен не мисли да намалява темпото

Пари Сен Жермен не мисли да намалява темпото

  • 3 ное 2026 | 06:31
  • 2172
  • 1
Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

Ман Юнайтед продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Рома в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 06:06
  • 3492
  • 6
Атлетико Мадрид срещу Байерн (Мюнхен) в в люта битка в Шампионската лига

Атлетико Мадрид срещу Байерн (Мюнхен) в в люта битка в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:35
  • 3333
  • 2
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 7152
  • 7
Гасперини: Ман Юнайтед е в труден период, но това не бива да ни разсейва

Гасперини: Ман Юнайтед е в труден период, но това не бива да ни разсейва

  • 3 ное 2026 | 04:36
  • 1569
  • 0
Нуно Еспирито Санто е под сериозно напрежение в Уест Хам

Нуно Еспирито Санто е под сериозно напрежение в Уест Хам

  • 3 ное 2026 | 03:29
  • 3171
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

Рибарски обяви националите за Исландия и Естония - трима дебютанти и без капитана на Левски

  • 3 ное 2026 | 10:03
  • 4992
  • 12
Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

Игралият 5 години в Полша Алекс Колев: Левски има добри шансове за победа над Ягелония

  • 3 ное 2026 | 10:14
  • 2809
  • 0
Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

Ботев (Враца) скочи от съдийството и организацията на мача с Черно море

  • 3 ное 2026 | 10:32
  • 944
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:44
  • 301173
  • 88
Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

Предстои поредна гореща футболна вечер в Шампионската лига

  • 3 ное 2026 | 05:10
  • 7152
  • 7
Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

Цварц с голям шанс да играе срещу Левски

  • 3 ное 2026 | 07:57
  • 7218
  • 24