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Марио Вергиев се качва на ринга в Плевен

  • 3 ное 2026 | 11:32
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Марио Вергиев се качва на ринга в Плевен

Марио Вергиев – Гладиатора (8 победи, 5 с нокаут и 5 загуби) ще се изправи срещу гръка Константинос Петропулос. Двамата ще се боксират на 8 ноември в Плевен. Двубоят от лека-тежка категория ще бъде част от голямото боксово шоу в града с основен мач Йосиф Панов – Даулет Даукенов.

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„Опитен противник. Добър боксьор, който работи отлично с тялото. Прави отклони и ескиважи. С богат аматьорски опит – разказа за Спортната джунгла първият българин с мач в Zuffa Boxign. – Моят треньор Александър Александров го беше намерил на награждаване с Генади Головкин. Преодолим съперник.“

Петропулос е с 3 победи (1 с нокаут) и 1 загуба. 41-годишният боксьор дълги години е национал на своята страна и има бронзов медал от европейско първенство за младежи. Той е бил сред конкурентите на Генади Головкин в олимпийския бокс и са играли заедно по турнири. Единствената загуба на Петропулос при професионалистите е от друг българин – Николай Дишков с 6-рундово съдийско решение.

„Искам да видя как ще се справя с него. Нямам желание да правя измислени мачове. Важно е да играя с тежки съперници. Не ми остава много в бокса затова искам да живея с истината, а не с лъжа“, добави Марио Вергиев.

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